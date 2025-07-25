Він був секретарем Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

У ДТП загинув народний депутат зі Львова від партії "Голос" Ярослав Рущишин. Про це повідомило видання "Твоє місто" з посиланням на близьких.

Аварія трапилася у четвер, 24 липня, о 21:45 на дорозі поблизу села Бабухів на Івано-Франківщині.

Зазначається, що нардеп був за кермом мотоцикла Harley-Davidson, однак не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором, який їхав в попутному напрямку. Він помер під час транспортування до медичного закладу.

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Варто зазначити, що Ярослав Рущишин був народним депутатом України IX скликання від партії "Голос". Нардеп був секретарем Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

Він також відомий, як український підприємець і громадський діяч, співзасновник Мистецького об'єднання "Дзиґа".

Рущишин чолював Львівську обласну організацію партії "Голос" у 2019-2021 роках. Разом із Маркіяном Іващишиним був продюсером гуртів "Клуб шанувальників чаю", "Мертвий півень", "Дзиґа джаз квартет", ранніх проєктів "Океану Ельзи" та співачки Руслани.

Також він був почесним сенатором Українського католицького університету та співзасновником Львівської бізнес-школи LvBS.

Трагічні ДТП в Україні

22 липня у Донецькій області загинув командир Обʼєднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максим Казбан. Про загибель командира повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський. Він зазначив, що Казбан загинув у ДТП.

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