Підтверджень цієї інформації з боку правоохоронців немає.

За кордоном було знайдено колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, який є підозрюваним у справі про створення та управління злочинною організацією з метою заволодіння земельними ділянками в Києві, заявляє журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

Він ще перебував в Україні під час реалізації операції "Чисте місто" з боку САП і НАБУ, і був оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

"Сьогодні нам вдалося підтвердити, що Комарницький зміг втекти за кордон", - заявив він у публікації у Facebook.

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Що відомо про ситуацію навколо Комарницького

Денис Комарницький - соратник колишнього скандального мера Києва Леоніда Черновецького. Раніше УНІАН повідомляв, що у Комарницького, якого ще називають "смотрящим за Києвом", проводили обшуки. Комарницького ще називають бізнес-партнером ресторатора і народного депутата Миколи Тищенка.

Крім того, НАБУ раніше розкрило сенсаційні деталі цієї гучної справи. "Члени [злочинної організації] використовували так звану "туалетну схему", яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок і реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало", - зазначили в НАБУ.

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