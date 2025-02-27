За 2023-2024 роки група незаконно заволоділа земельними ділянками на суму 11 млн гривень.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розповіло деталі операції "Чисте місто", в якій за даними ЗМІ, фігурує колишній столичний депутат та бізнесмен Денис Комарницький.

Як повідомляє НАБУ, за схемою стоїть злочинна організація на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради. Тепер опублікувано записи переговорів підозрюваних.

"Її члени використовували так звану "туалетну схему", яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами", – зазначили в НАБУ.

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Там додали, що у 2023-2024 роках група заволоділа земельними ділянками на суму понад 11 мільйонів гривень. Та намагалася привласнити ще шість земельних ділянок вартістю у 83 мільйони гривень.

"Під час проведення операції "Чисте місто" проведено понад 90 обшуків. Виявлено та вилучено значну кількість документів та цифрових даних. Зокрема виявлено та вилучено грошові кошти, якими оперувала злочинна організація", – розповіли в НАБУ.

Зазначається, що наразі керівник злочинної організації оголошений у розшук. Здійснюються активні слідчі дії по встановленню його місця знаходження.

Тим часом активістка Юлія Нікітіна відзначає, що на відео розмов фігурантів "Чистого міста" присутні депутат "УДАРу" і голова земельної комісії Михайло Терентьєв, депутатка "БЮТ" Олена Марченко, а також заступник мера Києва Віталія Кличка Петро Оленич.

Операція "Чисте місто": що відомо

6 лютого ЗМІ повідомляли, що НАБУ провело обшуки в столичного бізнесмена та колишнього депутата Дениса Комарницького. Тоді також стало відомо, що йдеться про операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді.

Згодом Комарницького оголосили в розшук на підставі постанови детектива НАБУ. Зазначалося, що викрили його та ще 9 учасників злочинної організації. Тоді зазначалося, що вживаються дії, аби не допустити виїзду Комарницького за кордон.

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