Невідомо, чи був вибух повʼязаний з обʼєктом, зафіксованим у небі над столицею.

Ввечері у середу, 12 березня, в Києві пролунав потужний вибух. Тривогу на той момент у столиці ще не оголосили.

У мережі ж публікують відео прольоту невідомого обʼєкта в небі над Києвом. Зазначається, що, ймовірно, було зафіксовано падіння метеорита.

У телеграм-каналі Alpha Centauri стверджують, що все ж йдеться про метеорит.

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Офіційної інформації з цього приводу наразі немає. Так само невідомо, чи був вибух повʼязаний з обʼєктом, зафіксованим у небі над столицею.

Тим часом у телеграм-каналі "Реальний Київ" повідомляють, що в Соломʼянському районі вибухнула військова автівка. Попередньо стався підпал.

"Це той самий вибух, котрий чули на правому березі", – йдеться в повідомленні.

Імовірно, момент вибуху співпав з прольотом метеорита.

Падіння метеоритів: інші новини

Кілька днів тому одразу два метеорити впали в Індії. Сталося це в селі Бід в індійському штаті Махараштра. Як повідомляється, один із метеоритів пробив бляшаний дах будинку фермера, а інший приземлився на сусідньому полі.

У січні падіння метеориту фіксували в Канаді. Тоді він впав просто біля вхідних дверей одного з будинків – момент потрапив на камери.

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