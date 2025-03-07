Учені підтвердили, що ці камені прилетіли з космосу.

В Індії знайшли два метеорити, пише The Watchers. За інформацією видання, метеорити впали 3 березня, а тепер учені підтвердили, що це космічні об'єкти.

Метеорити впали в селі Бід в індійському штаті Махараштра. Як повідомляється, один із метеоритів пробив бляшаний дах будинку фермера, а інший приземлився на сусідньому полі.

"З огляду на гравітацію, магнітні властивості та інші параметри, об'єкти здаються невеликими частинами астероїда, що увійшов в атмосферу Землі. Ми продовжуємо вивчати ці об'єкти", - кажуть учені.

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Метеорити вагою близько 280 г забрали для подальшого вивчення. Свідки кажуть, що камені були прохолодними на дотик.

З 1621 року в Індії зафіксовано понад 700 падінь метеоритів, і кожна подія додавала цінні дані в планетарну науку. Звичайні хондрити, які становлять приблизно 85% усіх зареєстрованих падінь метеоритів, залишаються одними з найбільш вивчених позаземних матеріалів через їхню збережену мінералогію та хімічний склад.

Як з'явилося життя на Землі - вчені провели нове дослідження

Раніше стало відомо, що вчені знайшли кратер від удару метеорита, який розкриває правду про появу життя на Землі.

Дослідники виявили найстаріший у світі кратер від удару метеорита, який захований у стародавніх скелях Купола Норт Доум на заході Австралії.

Встановлено, що скелі містять докази потужного метеоритного удару, що стався 3,5 мільярда років тому.

Вчені впевнені, що цей кратер є "вікном" у період, коли наша планета все ще формувалася. Вони вважають, що ці ударні кратери, ймовірно, створили середовище, подібне до басейнів із гарячою водою, сприятливе для розвитку раннього мікробного життя.

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