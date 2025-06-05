Обійшлося без тяжких наслідків, і всіх мобілізованих відправили для проходження служби.

На збірному мобілізаційному пункті у Києві сталися заворушення під час підготовки до відправлення мобілізованих до навчальних центрів. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Facebook.

Зазначається, що в мережі поширюється відео та інформація щодо ситуації на збірному пункті міста Києва.

"Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації повідомляємо, що під час підготовки команд до відправлення громадян, призваних за мобілізацією, до навчальних центрів почалися заворушення", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Так, для стабілізації ситуації на місце прибули правоохоронці, щоб забезпечити порядок та "унеможливити ескалацію конфліктів, які могли обернутися свавіллям".

"В подальшому громадяни, призвані за мобілізацією, були направлені до навчальних центрів відповідно до розподілів команд", - зазначили у ТЦК.

Інциденти із ТЦК

Як повідомляв УНІАН, з травня Командування Сухопутних військ Збройних сил України почало публічно звітувати перед українцями про роботу ТЦК та СП. Суспільство буде поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався посадових обов’язків, або порушив закон.

За даними Командування Сухопутних військ, у травні 89% усіх інцидентів (233 випадки) з ТЦК виявилися непідтвердженими. Лише 11% (30 інцидентів) - реальні і були перевірені з винесенням рішень.

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