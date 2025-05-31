У першому такому звіті йдеться, що у травні 89% усіх інцидентів (233 випадки) з ТЦК виявилися непідтвердженими.

З травня Командування Сухопутних військ ЗСУ почне публічно звітувати перед українцями про роботу ТЦК та СП.

Як йдеться у повідомленні Командування, суспільство буде поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався посадових обов’язків, або порушив закон.

"Лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль", - пояснили рішення у Командуванні.

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Так, за даними Командування Сухопутних військ, у травні 89% усіх інцидентів (233 випадки) з ТЦК виявилися непідтвердженими – це фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції або вкиди в межах ворожих ІПСО. Лише 11% (30 інцидентів) реальні і були перевірені з винесенням рішень:

4 особи відсторонено від виконання обов’язків;

2 особи звільнено з посад;

11 притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

27 службових розслідувань тривають.

В Командуванні Сухопутних військ уточнили, що за окремими інцидентами може проводитися декілька розслідувань.

Командування пообіцяло всебічно сприяти, щоб кожен порушник отримав справедливе покарання.

"Водночас, ми закликаємо громадян та медіа перевіряти джерела інформації, щоб не стати частиною кампанії РФ з дискредитації мобілізаційного процесу в Україні", - підкреслили в Командуванні.

Робота ТЦК в Україні

Сьогодні стало відомо, що у ЗСУ розробили підручник з діалогу для працівників ТЦК. В армії сподіваються, що з появою такого посібника інцидентів під час мобілізаційних заходів стане менше.

А кілька днів тому у ТЦК Львівщини заявили про жорстоке побиття ветерана. Там повідомили, що нападників на військовослужбовців чекатиме відповідальність з реальними термінами.

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