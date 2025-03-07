Водночас, моніторинг стану об’єкту триває.

На Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) завершено ліквідацію наслідків удару російського безпілотника.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.

"Завершено ліквідацію наслідків удару російського БпЛА на об'єкт "Укриття" Чорнобильської АЕС", - йдеться у повідомленні.

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В міністерстві додали, що моніторинг стану об’єкту триває.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 лютого 2025 року російські окупаційні війська вдарили дроном по території Чорнобильської АЕС. Унаслідок влучання було пошкоджено конструкцію укриття.

В Службі безпеки України зазначили, що безпілотник, яким росіяни атакували ЧАЕС, був споряджений фугасною бойовою частиною для завдання максимального ураження. Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпусу російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером.

За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед". Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. За оцінками експертів, росіяни цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту.

Також слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю 4-го енергоблоку ЧАЕС і разом із відповідними органами працюють на місці події. Цей удар росіян класифікується як воєнний злочин.

Що ще відомо про удар Росії по ЧАЕС

Експерт з радіаційної безпеки Олександр Купний заявив, що через атаку російського дрона по захисній арці над 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС плани по перетворенню об’єкта на екологічно безпечну систему доведеться відкласти на невизначений строк, якщо не скасувати взагалі. За його словами, однією з цілей зведення арки (об’єкт НБК) було створення необхідних умов для демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" (так званого саркофагу, зведеного у 1986 році) під нею.

Але після того, як росіяни поцілили дроном по НБК, розбирати саркофаг під ним вже не можна.

Як пояснив Купний, для розбору саркофага під аркою була спроєктована система основних кранів. Російський дрон пошкодив якраз ту частину арки, під якою знаходилося унікальне обладнання. Воно тепер пошкоджене. Також реалізації старих планів завадить відсутність підготовлених спеціалістів і пошкодження самої захисної оболонки НБК.

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