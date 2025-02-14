Дрон був споряджений фугасною бойовою частиною, кажуть у відомстві.

Безпілотник, яким росіяни атакували Чорнобильську атомну електростанцію, був споряджений фугасною бойовою частиною для завдання максимального ураження. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Зазначається, що всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпусу російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером.

"За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою "Герань-2" типу "Шахед". Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. За оцінками експертів, рашисти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об’єкту", - інформує Служба безпеки.

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Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом російської атаки по укриттю 4-го енергоблоку ЧАЕС і разом із відповідними органами працюють на місці події. Цей удар росіян класифікується як воєнний злочин.

СБУ показала уламки дрона, який атакував ЧАЕС.

Радіаційний фон на території ЧАЕС та у зоні відчуження наразі не перевищує допустимих значень. Виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано, зазначають в СБУ.

Російська атака по ЧАЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти атакували дроном укриття над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС 14 лютого вночі. Унаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття.

Україна мала детально поінформувати союзників про удар на Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка відбувається у ці дні.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській конференції повідомив, що російський безпілотник, який вдарив по саркофагу на Чорнобильській АЕС, летів на висоті 85 метрів, на якій радари не можуть його відстежити. Він додав, що дрон був фугасною бойовою частиною.

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