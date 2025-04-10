Злочинці дізналися, що літня жінка отримує від держави гроші.

В Одеській області у матері безвісти зниклого військовослужбовця шахраї виманили понад 400 тис. грн. Аферисти, серед яких були сусіди потерпілої, писали пенсіонерці листи від імені її сина.

Як розповіли у регіональному главку Нацполіції, у лютому 71-річна жителька міста Чорноморськ звернулася в поліцію з повідомленням про те, що невідомі заволоділи її грошима. Жінка пояснила, що її син зник під час виконання бойового завдання на фронті, та вона отримувала від держави відповідне грошове забезпечення, що надається у таких випадках членам родин військових.

Правоохоронці з’ясували, що злочин скоїли сусіди потерпілої - 24-річна жінка зі своїм 29-річним співмешканцем, а також залучений ними 28-річний знайомий з іншого населеного пункту Одеського району.

"Зловмисники дізналися, що жінка отримує грошове забезпечення за сина, зниклого безвісти при виконанні бойового завдання на Донецькому напрямку, та почали писати їй від його імені листи з проханням вислати гроші, одяг, документи та інші необхідні йому речі, а також допомогти у такий спосіб вийти зі скрутного становища, в якому він нібито опинився. Протягом року потерпіла отримала декілька таких смс-повідомлень з адресами та банківськими рахунками, на які загалом відправила майже 415 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Однак на цьому зловмисники не збиралися зупинятись, а готували до відправки нові щемливі "листи сина до матері".

Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання правопорушників. У якості речових доказів у них вилучили документи зниклого безвісти військового, банківські картки, на які надходили гроші потерпілої, телефони, за допомогою яких здійснювались шахрайські дії тощо. В одному з телефонів поліцейські виявили нове повідомлення до потерпілої з проханням надіслати ще 80 тисяч гривень, яке вони не встигли відправити.

Зараз фігурантам повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, зокрема повторно, що завдало значної шкоди потерпілій. Також шахраям інкримінують незаконне заволодіння шляхом обману паспортом та іншими важливими особистими документами. Загалом провадження відкрито за ч. 3 ст. 357 та ч. ч. 2, 3 ст. 190 ККУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Поліція оприлюднила відео допиту фігурантів справи. Вони спокійно розповідають, що отримували гроші на банківські картки та посилки, яка мати відправляла сину. Сама жінка каже, що у листах "просили" гроші на ліки тощо. Вона повірила, але згодом звернула увагу на певні нестиковки у зверненнях "по допомогу".

Правоохоронці просять людей, які втратили зв’язок із рідними, що воювали, бути обачними, не надсилати нікому гроші, а звертатися в подібних випадках у поліцію для перевірки інформації на достовірність.

В поліції Одещини працює Єдиний спеціалізований центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Він зосереджений на комунікації з родинами, які втратили зв’язок зі своїми близькими, що перебували в зоні проведення бойових дій, зборі детальної інформації про розшукуваних, відборі біологічних зразків та інших слідчих заходів, аби підвищити результативність розслідування проваджень, які слідчі розпочинають за кожним фактом зникнення, викрадення або взяття у полон захисників України. Окрім комунікації із родичами зниклих безвісти, поліцейські також співпрацюють з колегами з інших областей України, у тому числі тими, які працюють на прифронтових територіях.

Як уточнили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, шахраї з серпня 2024 року, використовуючи підроблений номер телефону та вигадане ім’я, почали листування з жінкою, видаючи себе за її сина, який, за легендою, начебто перебуває в безпеці, але потребує допомоги.

"Матір, щиро вірячи, що спілкується з сином, передала одному з фігурантів пакунок із документами та грошима. Серед них – паспорт, військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій, водійське посвідчення, медичні документи та майже 175 тис гривень", - розповіли у прокуратурі.

Згодом підозрювані знову вийшли на зв'язок та переконали жінку здійснити ще два грошові перекази – по 120 тис грн кожен.

Інші кримінальні новини

Як писав УНІАН, на Закарпатті викрили злочинців, які виманили у матері загиблого бійця ЗСУ великі гроші - 7,5 мільйонів гривень, які держава надала жінці через смерть сина. Аферисти "рекомендували" 49-річній переселенці з Донецька покласти ці гроші на їх криптогаманець, залякуючи жінку тим, що таку суму небезпечно зберігати у банку.

Шахраї наполягали, щоб жінка поклала гроші на рахунок у фінансову установу за кордоном. Вона повірила та перерахувала гроші на криптогаманець зловмисників.

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