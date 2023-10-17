Аферисти сіли жінці "на вуха", як тільки та отримала грошову допомогу від України у зв’язку зі смертю сина.

На Закарпатті затримали одного з організаторів схеми, який виманив у матері загиблого бійця ЗСУ мільйони грошової допомоги, яку держава надала жінці через смерть сина.

Йдеться про суму в 7,5 мільйонів гривень. Аферисти наполегливо рекомендували 49-річній переселенці з Донецька покласти ці гроші на їх криптогаманець, залякуючи жінку, що таку суму небезпечно зберігати у банку. Зранку 17 жовтня Національна поліція України повідомила про затримання 35-річного учасника схеми, який "сів на вуха" жінці разом зі своїм спільником.

Зазначається, що спершу аферисти наполягали, щоб жінка поклала 5 мільйонів гривень на рахунок у фінансову установу, яка знаходиться за кордоном. Мати загиблого військового повірила в цей обман та перерахувала гроші на криптогаманець зловмисників.

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"Через деякий час вона захотіла зняти частину коштів із "рахунку", однак шахраї повідомили, що ці кошти арештовані і для того, щоб їх розблокувати, потрібно перерахувати їм на рахунки ще певну суму грошей", - йдеться у повідомленні поліції.

Тоді переселенка перевела шахраям ще 2,5 мільйони гривень. Після того, як аферисти "вибили" з жінки всі грошу, зв'язок з ними обірвався.

Ошукана українка спробувала знайти грабіжників за допомогою закарпатських поліцейських. Правоохоронці вели відповідне розслідування майже 6 місяців, але врешті ідентифікували маршрут руху вкрадених грошей. Це дозволило вийти на основних фігурантів схеми.

Зазначається, що станом на 17 жовтня за цією справою було проведено майже 50 обшуків у різних регіонах України.

"Одного з організаторів шахрайського кол-центру поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Він дає свідчення поліції щодо своїх спільників та співпрацює зі слідством", - кажуть в поліції.

Рідних захисників України попередили про дії аферистів

На початку 2023 року Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України попереджало родини військових про можливі схеми, до яких можуть вдатися шахраї, щоб заробити на чужому горі.

Там підкреслили, що держава не бере гроші за обмін полонених, повернення тіла загиблого з поля бою тощо. В міністерстві акцентували, що в кожному подібному випадку українцям слід терміново звертатися до поліції.

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