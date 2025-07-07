Водійку автомобіля затримано, їй загрожує до 10 років ув’язнення.

У Перечині Закарпатської області водійка у стані алкогольного сп’яніння на автомобілі протаранила контрольно-ревізійний пункт правоохоронців. Один із військовослужбовців загинув.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції в Закарпатській області, 7 липня близько 4:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Перечин автівка влетіла в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців. Внаслідок ДТП є потерпілі.

"Встановлено, що 53-річна мешканка міста Перечин, керуючи автомобілем "BMW X5" не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та здійснила наїзд на бетонне огородження контрольно-ревізійного пункту правоохоронців. Внаслідок аварії до лікарні був доставлений 45-річний військовослужбовець ДПСУ, проте від отриманих травм згодом чоловік помер", - сказано у повідомленні.

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Водночас, водійка автомобіля мала явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак від обстеження на стан сп’яніння вона відмовилася.

"Зловмисницю поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України. Наразі вона перебуває у медзакладі під цілодобовою охороною, оскільки також травмувалася під час зіткнення. Окрім цього до лікарні госпіталізовано і її пасажира - 31-річного мешканця Івано-Франківщини", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв’язку, заданим фактом слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України,тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

"Затриманій загрожує до 10 років увʼязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років", - йдеться у повідомленні.

ДТП з військовими

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