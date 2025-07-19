23 людини вважаються зниклими безвісти.

Сьогодні, 19 липня, у В'єтнамі перекинувся туристичний катер. На борту перебували 53 людини. Унаслідок події загинули щонайменше 34 особи, пише VnExpress.

Зазначається, що катер вирушив у туристичний рейс із провінції Куангнінь близько 12:55 за місцевим часом. О 13:30 судно потрапило в раптовий шторм і перекинулося, після чого зник GPS-сигнал.

У виданні поділилися, що 11 осіб вдалося врятувати.

На місце події оперативно прибули прикордонна служба, військово-морський флот, поліція і десятки суден. ВМС В'єтнаму спрямували три кораблі, два катери і 30 військових.

Серед врятованих пасажирів - 10-річний хлопчик. Він був при свідомості, але отримав травми. Також вдалося врятувати 14-річного підлітка.

Віцепрем'єр В'єтнаму Чан Хонг Ха ввечері прибув на місце події і висловив співчуття сім'ям загиблих. Він доручив мобілізувати всі сили для проведення рятувальної операції.

У Лондоні розбився приватний літак - що відомо

Нагадаємо, що 13 липня в лондонському аеропорту Саутенд під час зльоту розбився двомоторний літак. На борту могли перебувати до 12 осіб, включно з екіпажем.

Згідно з інформацією на сайті аеропорту Саутенда, чотири рейси, заплановані на виліт у неділю вдень, було скасовано. Представник аеропорту підтвердив журналістам, що стався серйозний інцидент.

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