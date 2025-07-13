Чартерний борт, який мав вилетіти до Нідерландів, зазнав аварії одразу після зльоту.

У лондонському аеропорту Саутенд під час зльоту розбився двомоторний літак Beechcraft King Air B200. На місці аварії очевидці бачать вогняну кулю. Аеропорт закрито, а всі рейси скасовано, пише The Telegraph.

Під час зльоту з аеропорту Саутенда розбився чартерний літак Beechcraft King Air B200. Дані онлайн-відстеження рейсів вказують, що літак із реєстраційним номером PH-ZAZ мав вилетіти в Лелістад (Нідерланди) близько 16.00.

Поліція повідомила, що екстрені служби працюють на місці катастрофи і ліквідують наслідки. Наразі причини падіння літака невідомі. Очевидці розповідали журналістам, що бачили, як літак злетів, але майже відразу впав на землю. На місці аварії утворилася гігантська вогняна куля, видно клуби диму.

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Людей просять уникати поїздок у район аеропорту. Задля безпеки поліція евакуювала людей із гольф-клубу Rochford Hundred і регбійного клубу Westcliff, розташованих поблизу.

Згідно з інформацією на сайті аеропорту Саутенда, чотири рейси, заплановані на виліт у неділю вдень, було скасовано. Представник аеропорту підтвердив журналістам, що стався серйозний інцидент.

"Це був літак цивільної авіації", - сказав представник аеропорту.

Відомо, що розбився легкий двомоторний бізнес-джет Beechcraft King Air B200 довжиною 12 метрів. Він літав із 1994 року, спочатку у США, потім як медичний літак у європейських країнах. Цього ж дня, за даними ЗМІ, він здійснив два рейси - з Афін в аеропорт курортного міста Пули в Хорватії, а потім здійснив 3-годинний переліт у Саутенд. У суботу він здійснив два рейси - з Нідерландів до Німеччини, а потім звідти до Афін.

В описі цього борту на комерційному чартерному сайті йдеться про те, що це розкішний приватний літак з вісьмома місцями і комфортабельним шкіряним салоном. Він може перевозити до 12 осіб, включно з екіпажем.

Катастрофа літака в Індії

Як писав УНІАН, 12 червня в Індії поблизу аеропорту міста Ахмедабад розбився пасажирський літак. На момент катастрофи на борту перебувало 242 пасажири і члени екіпажу. Після підготовки звіту про катастрофу експерти не виключають, що причиною могла стати помилка пілота.

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