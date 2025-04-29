Під час серійного виробництва свідомо використовували неякісні матеріали.

На Дніпропетровщині затримали керівників оборонного заводу та двох спільників, які постачали на фронт для ЗСУ браковані мінометні снаряди, що давали осічку.

Як повідомляє пресцентр СБУ, Служба безпеки за сприяння Міноборони України викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів. За результатами комплексних заходів затримано гендиректора оборонного заводу та його першого заступника, які поставили до ЗСУ партію непридатних до застосування боєприпасів.

"Крім очільників держпідприємства затримали екскерівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо щодо їхньої роботи

Встановлено, що на початку 2024 року керівництво заводу уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для Сухопутних військ ЗСУ. Зокрема, підприємство мало поставити армії оптові партії 120-х мінометних пострілів. Однак, за даними слідства, зловмисники для серійного виробництва боєприпасів використовували неякісні матеріали, роботу виконували з дефектом. Загалом це призвело до не спрацювання капсуля основного метального заряду та відсутності стабільної роботи всього порохового заряду.

Крім того, до складу боєприпасів входили додаткові метальні заряди, які не відповідають стандартам бойового застосування. У такий спосіб фігуранти справи намагалися здешевити виробництво, щоб отримати більший прибуток із держзамовлення.

"До реалізації схеми керівництво заводу залучило посадовців військового представництва, які мають здійснювати контроль за якістю оборонної продукції. За матеріалами справи, військові чиновники свідомо "затулили очі" на браковану партію боєприпасів і внесли неправдиві відомості до звітної документації", - наголошують в СБУ.

Як наслідок, на фронт потрапило 120 тис. бракованих пострілів, що підтверджено висновками відповідної експертизи.

Наразі чотирьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке призвело до тяжких наслідків).

Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

Інші деталі щодо цієї справи

В Офісі Генерального прокурора уточнили, що підозру, окрім генерального директора оборонного заводу та його першого заступника, отримав начальник групи контролю якості військового представництва Міноборони України і екскерівник цього представництва.

Згідно з договором, який було укладено у 2024 році, оборонне підприємство мало поставити війську оптові партії 120-мілліметрових мінометних пострілів на понад 11 млрд грн.

"Згідно висновків експертизи під час виробництва снарядів використовувалася суміш порохів, один з яких не призначений до використання в зарядах до 120 мм мінометних пострілів, що призвело до нестабільної роботи усього порохового заряду. Крім того, капсулі-запалювачі були з дефектом, що призводило до осічок", - розповіли у прокуратурі.

Через дії зловмисників, військовослужбовцям ЗСУ поставили непридатні постріли, які було відкликано з лінії фронту, що завдало значної шкоди боєздатності Сил оборони.

Інші новини щодо неякісних мін

Як писав УНІАН, у грудні 2024 року міністр зі стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявив, що восени ЗСУ поставили велику кількість неякісних мінометних мін. На той момент було військовими було зафіксовано 417 випадків позаштатного спрацювання 120-мм мін.

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