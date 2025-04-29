Українські військові запевнили, що "великоднього перемир’я" вони не помітили.

"Великоднє перемир’я", що було оголошене кремлівським диктатором Володимиром Путіним, наші військові на гарячих ділянках фронту не помітили, оскільки ворог не припиняв боїв. Нове "перемир’я" на сакральне для росіян 9 травня, скоріше за все, наші захисники під Покровськом чи під Торецьком теж не відчують. Про це в ефірі телемарафону сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Ми взагалі не сприймаємо ці "перемир’я", які оголошує Путін. Який сенс зважати на те, що каже рот Путіна? Треба дивитись за руками. Треба дивитись на ситуацію на місці. А на місці якось нічого не змінюється. Так, спала інтенсивність на тих напрямках, де вона й була невисока, але на Покровському - ніхто й не помітив, якщо чесно. Якщо не увімкнути телевізор чи радіо, не дивитись новини, то ніхто б і не дізнався, що в нас є "перемир’я". Тому відповідно ми ставимось і до цього анонсу. Скоріше за все, під Покровськом чи під Торецьком про це й не дізнаються", - пояснив Трегубов.

За його словами, з того моменту, як росіяни оголосили так зване "великоднє перемир’я", відбувається лише "зміщення акцентів" ворога в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".

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"Інтенсивність бойових дій трошки впала в північній частині. Це де Харківщина, Куп’янський напрям, Лиманський. І переміщено її на південь, де вона й була більша, але зараз вона стала більша у відсотковому плані. Це, в першу чергу, Покровський напрямок. І зараз активізація на Новопавлівському напрямку. Залишається також активність на Торецькому та Краматорському. Тобто росіяни зараз активніше діють там, де активно діяли й раніше, і в принципі нарощують там зусилля. А там, де раніше в них просування не було, більше займаються пересуванням", - прокоментував Трегубов.

Він сказав, що на Торецькому напрямку продовжуються дуже важкі і дуже затяжні бої на руїнах міста. На Покровському, за інформацією Трегубова, росіяни, попри те, що два роки докладали великих зусиль, але "не те що не увійшли в місто, а не добрались фактично до його адміністративного кордону". Вони поблизу міста й досі. Окупанти намагались охопити населений пункт з кількох боків, але зазнали великої невдачі.

Як повідомив речник ОСУВ "Хортиця", росіяни продовжують застосовувати важку техніку, але багато її втрачають.

"І зараз значно більше використовується росіянами саме легка техніка, зокрема мотоцикли. І втрачаються вони теж з високою швидкістю. Наприклад, на Покровському напрямку за одне бойове зіткнення, яке було, правда, найбільшим за останній час, окупанти втратили 90 мотоциклів", - зауважив Трегубов.

Путінське "перемир’я"

Як повідомляв УНІАН, учора Путін оголосив нове "перемир’я" - з нагоди 80-річчя перемоги у радянсько-німецькій війні. Як повідомили російські ЗМІ з посиланням на Кремль, це "перемир’я" нібито із зупиненням всіх бойових дій повинно тривати з 00:00 години із 7 на 8 травня до 00:00 години з 10 на 11 травня. Російська сторона вважає, що українська сторона повинна приєднатися до перемир’я.

На думку західних аналітиків, "великоднє перемир'я" кремлівського диктатора є вивертом, цинізм якого став очевидним, коли окупанти продовжили свої атаки, порушуючи власні обіцянки. Як писало The Telegraph, "Великдень був зручним моментом для того, щоб спробувати утримати довірливого президента США на борту на тлі ознак того, що Дональд Трамп втрачає терпіння щодо російського лідера".

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