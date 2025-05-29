Про цю ситуацію також повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Києві в результаті обвалу старого балкона постраждав американський оператор та журналіст Кріс Волтерс (Chris Walters), який приїхав документувати події триваючої війни Росії проти України. Про цей небезпечний інцидент повідомив сам Волтерс сьогодні в Instagram.

Він записав відео на фоні зруйнованого балкона на другому поверсі житлового будинку. У коментарі до оприлюдненого відео американський громадянин написав: "В центрі столиці (України) ось так падають балкони… Балкон під котрим люди проходять до підʼїзду. В той час коли літають ракети та дрони, нас травмують балкони через чиюсь безвідповідальність!".

У своєму відео Волтерс повідомив, що інцидент трапився в суботу.

Відео дня

"У суботу мій балкон обвалився і я впав разом з бетоном. Особливо в цей воєнний час усі мешканці столиці мають бути переконані, що будівля в якій проживають, є безпечною спорудою. Забезпечення цього є основоположним для відповідального безпечного європейського суспільства", - наголосив американський документаліст.

Він зазначив, що керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району Києва відповідає за утримання саме цієї будівлі, у якій він прожива у столиці. Волтерс додав:

"Я хочу провести розслідування, щоб визначити що стало причиною такої незадовільної роботи (керуючої компанії - УНІАН), щоб більше подібні аварії ніколи не повторились у Києві", -

Про цю ситуацію також повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він підтвердив, що обвал балкону стався в Подільському районі, в результаті чого громадянин США, який приїхав в Україну документувати війну, зазнав травмування.

"Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності", - зазначив він.

Ткаченко написав, що доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати звʼязок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію решти фасадів будинків в районі на предмет аварійності.

Ткаченко каже, що далі "буде серйозна розмова з районними керуючим компаніями".

Інциденти з будівлями у Києві

Як повідомляв УНІАН, останні роки в Києві траплялись також інциденти з "втомленими" мостами. А у вересні 2023 року на вулиці Олександр Довженка просто під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу обвалилась частина конструкцій.

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