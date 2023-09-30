За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає.

В Києві на вулиці Олександр Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу сталася надзвичайна ситуація. В результаті інциденту, попередньо, постраждалих немає.

"Під час монтажу стався обвал балок. Причини з'ясовують фахівці, які вже на місці", - йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації .

На місці події вже працюють аварійно-рятувальні служби. В КМДА зазначили що, за попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Слід зазначити, що вчора, 29 вересня, "Київавтодор" повідомляв, що із 30 вересня до 2 жовтня відбудуться зміни в роботі громадського транспорту, що курсує вулицею Олександра Довженка. Зазначалося, що дорожники монтуватимуть 14 балок прогонової будови Дегтярівського шляхопроводу.

На час робіт рух розв’язкою буде організовано за принципом турбіни: проїзд забезпечать в усі напрямки за допомогою тимчасових світлофорів.

Реконструкція Дегтярівського мосту - що відомо

У липні КК "Київавтодор" повідомив, що у рамках реконструкції Дегтярівського шляхопроводу було демонтувано 13 балок, із них 4 демонтували торік під час проведення протиаварійних робіт, 9 – в 2023 році. Тоді йшлося про демонтування ще 4 балок в наступні місяці.

Зазначалося, що паралельно дорожники почали будівництво нового шляхопроводу і для нього вже забетонували 26 паль із 88.

Як вказали у "Київавтодорі", новий шляхопровід має бути на 1 м вищим. Його ширина збільшиться з 28 м до 40 м, що дозволить облаштувати велодоріжки і комфортні тротуари для пішоходів.

Повідомлялося, що завершити основні роботи на вул. Олександра Довженка і Дегтярівському шляхопроводі заплановано до кінця 2023 року, а повний комплекс робіт буде завершено наступного року.

Вас також можуть зацікавити новини: