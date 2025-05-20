Як стверджують очевидці, чоловік поводився дивно, а потім зірвався зі схилу.

На гірськолижному курорті Драгобрат в Карпатах загинув 60-річний турист з Києва, який мав великий досвід походів. Про трагедію, яка сталася 18 травня в Рахівському районі, розповіли у туристичному клубі "Кулуар".

Зі словами тимлідерки Ольги, похід стартував 17 травня, з села Кваси піднялися на полонину Браїлка, де заночували. У групі домовилися, що пойдуть всі разом - ніхто не йде вперед і не відстає. У випадку погіршення стану здоров’я тощо, учасники походу мали повідомити Ольгу, щоб прийняти рішення про повернення назад.

"Зранку трохи дощило, було хмарно, але видимість достатня. При виході на маршрут Ігор (ім'я загиблого - УНІАН) пішов уперед у швидкому темпі. Іншій частині групи довелося його довго наздоганяти. На Близниці були о 13:00. На спуск із Близниці пішли всі разом, Ігор пішов останнім, щоб не бігти вперед. Я постійно перепитувала всіх учасників, чи все в них добре. Всі казали: важко, але все добре", - розповіла Ольга.

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За її словами, стежка була глибока та протоптана, під горою Другий Жандарм чекали, поки всі підтягнуться, хоч розрив був і невеликий. Через туман видимість стала гіршою, йшов сніг, всі прийшли, але Ігор десь забарився. Ольга запевняє, що відразу повернулася за Ігорем, щоб пришвидшити темп, бо люди були промоклі й не могли довго стояти на вітру, щоб чекати, поки він підійде.

"За кілька хвилин я побачила Ігоря на снігу. Насторожило те, що він перебував за кілька метрів від нашої стежки — ближче до крутого схилу. Коли я підійшла до нього, на ньому не було шапки, пончо, і чомусь були розправлені штани. Я його запитала, що сталося, де його речі, можливо, він десь упав, але він не говорив — це були якісь звуки. Він виглядав дезорієнтованим", - розповіла Ольга.

Вона витягнула його зі снігу за лямки рюкзака, по рації зв’язалася з групою й люди прибігли допомогти: взяли рюкзак Ігоря, намагалися вести чоловіка під руки, але він не розумів, що відбувається. За словами очевидців, якби його не тримали, він би впав.

"Вирішили, що йому треба трохи перепочити. Залишила Ігоря з двома хлопцями (один військовий), а сама пішла подивитися, що зі стежкою на спуск. Поки ще були сумніви, чи викликати рятувальників, чи зможемо продовжити рух самостійно. Мене не було біля 5 хвилин. Повертаючись до групи, до мене підбіг учасник і сказав, що Ігор упав з обриву", - констатує Ольга.

Зі слів учасника-очевидця падіння, Ігоря тримали попід руки, бо він дуже не впевнено стояв на ногах, а мова була сплутаною. Очевидець розповів, що туристи не могли взяти рюкзак потерпілого, бо не могли тягнути й речі, й чоловіка та нібито обіцяли, що потім повернуться за речима.

"Але Ігор був якось агресивно налаштований, постійно кидався до рюкзака, намагався вирватися і схопити його. Я вирішив посунути рюкзак в сторону, щоб через нього не прийшлося перелазити при подальшому русі. Ігор не зміг би переступити через нього. Але Ігор, як це побачив, вирвався і кинувся стрибком до рюкзака. І по інерції вже разом з ним покотився вниз. Рюкзак загальмував, Ігор, на жаль, полетів далі", - запевняє очевидець.

За його словами, через обмежену видимість на допомогу чоловіку не спускались - був великий ризик зірватись слідом. В результаті, о 14.13, зателефонували "112" та чекали на рятувальників, які пішли до потерпілого пішли низом. Мертвого чоловіка знайшли приблизно о 18:30 – за попередніми даними, він загинув через падіння з висоти.

За даними дружини загиблого, жодних хронічних захворювань той не мав, алкоголем не зловживав та був у гарній фізичній формі. Керівник клубу Тарас Поздній повідомив, що загиблий був постійним учасником походів з 2016 року.

У ДСНС розповіли, що під час проходження маршруту схилами гори Другий Жандарм, у складних погодних умовах і щільному тумані, 60-річний турист з Києва зірвався зі снігового карниза. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Схили були настільки обледенілі, що наблизитися до нього було неможливо, тож група чекала прибуття рятувальників.

Інші трагедії в горах

Як писав УНІАН, нещодавно в Італії, неподалік Неаполю, обірвалася канатна дорога, яку використовують туристи. Кабіна впала з висоти, щонайменше чотири людини - дві пари туристів – загинули. Ще одна людина дістала поранення, іншу вважають зниклою безвісти.

Повідомлялося, що 16 туристів вдалося врятувати з кабінки, яка застрягла біля підніжжя гори - їх витягли рятувальники за допомогою страхувальних ременів.

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