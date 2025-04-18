Пошуково-рятувальна операція ускладнюється через туман і сильний вітер.

В Італії, неподалік Неаполю, обірвалася канатна дорога, яку використовують туристи, внаслідок чого кабіна впала з висоти. Про це повідомляє Sky News.

За попередніми даними, щонайменше чотири людини - дві пари туристів - загинули, одна дістала поранення, ще одну вважають зниклою безвісти.

Водночас 16 туристів вдалося врятувати з кабінки, яка застрягла біля підніжжя гори після обриву. Їх витягли по одному під час складної рятувальної операції з використанням страхувальних ременів.

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Причиною трагедії став обрив троса. За словами рятувальників, єдиним, хто вижив, виявився чоловік середніх років. Він перебуває в критичному стані.

У місцевій пожежній службі повідомили журналістам, що до пошуків зниклої людини залучили близько 50 рятувальників.

Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні, яка перебуває у США з офіційним візитом, висловила співчуття сім'ям загиблих. Вона підтвердила, що перебуває на зв'язку з рятувальниками.

За словами глави регіону Кампанія Вінченцо Де Лука, рятувальну операцію ускладнено через туман і сильний вітер.

Трагедія на канатній дорозі в Італії

Як писав УНІАН, кілька років тому, у 2021 році, в Італії на канатній дорозі сталася схожа НП. Кабіна внаслідок обриву троса звалилася з висоти, унаслідок чого загинули 12 осіб. Це сталося на канатній дорозі Стреза-Моттароне.

Обрив каната тоді стався на найвищій ділянці маршруту за 300 м від вершини гори. Кабіна впала на лісистій важкодоступній ділянці.

Причиною падіння кабіни на канатній дорозі виявилася відмова системи екстреного гальмування. У зв'язку з трагедією було затримано трьох осіб.

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