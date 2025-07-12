Вбивство сталося 8 липня у Києві, після чого стрілець втік до Одеси.

Правоохоронці затримали в Одесі іноземця, який підозрюється у вбивстві 48-річного чоловіка на столичній Троєщині кілька днів тому. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці нагадують, що 8 липня близько 7 години ранку до поліції Києва надійшло повідомлення про стрілянину у Деснянському районі столиці, внаслідок якої загинув чоловік. Зазначається, що киянин 1977 року народження перебував у салоні мікроавтобусу, коли до нього підійшов невідомий та двічі вистрелив зі зброї в його бік. Після цього стрілець втік, а чоловік, що перебував у машині, від отриманих вогнепальних поранень помер на місці події.

"За результатами спецоперації ми розшукали та вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину, якого зловмисник позбувся. Після скоєного підозрюваний використовував засоби маскування та в той же день виїхав до Одеси. Завдяки злагодженій роботі оперативників поліції Києва та Одеси, за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, ми затримали фігуранта у готелі. Ним виявився 41-річний іноземець", - розповів начальник кримінальної поліції Києва Андрій Гарастюк і додав, що розглядається кілька версій мотивів вбивства.

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Затриманому повідомлено про підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене на замовлення. За клопотанням правоохоронців зловмисник перебуватиме під вартою. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Правоохоронці встановлюють всі обставини, а також інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Інші кримінальні новини України

Як повідомляв УНІАН, 10 липня у Києві сталося ще одне резонансне вбивство. В Голосіївському районі невідомий застрелив співробітника СБУ. За даними ЗМІ, загиблий був одним з ключових співробітників спецпідрозділу "Альфа" і серед іншого був причетним до ліквідації низки відомих воєнних злочинців та зрадників України.

Військовий експерт та в минулому співробітник СБУ Іван Ступак висловив переконання, що за цим вбивством стоять російські спецслужби, оскільки загиблий був великою проблемою для російського агресора.

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