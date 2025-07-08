Невідомий застрелив чоловіка у припаркованому авто рано вранці.

Поліція встановлює обставини розстрілу чоловіка у Деснянському районі Києва. Як повідомляє поліція Києва в Telegram, повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7 ранку.

"Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи.

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Зазначається, що розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.

Інциденти - новини

Як повідомляв УНІАН, 7 липня у Закарпатській області водійка у стані алкогольного сп’яніння на автомобілі протаранила контрольно-ревізійний пункт правоохоронців. Один із військовослужбовців загинув.

На початку липня громадська діячка та ветеранка російсько-української війни Вікторія Дворецька повідомила, що в неї та її дитину стріляв невідомий. Нападника згодом затримали.

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