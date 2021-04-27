Законопроект підтримає аграріїв у боротьбі з форс-мажором, а також допоможе розвинути аграрний сектор економіки.

Верховна Рада в ході позачергового засідання схвалила ухвалення за основу законопроекту про вдосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

За відповідний законопроект №5104 проголосували 286 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький, законопроект підтримає аграріїв у боротьбі з форс-мажором, а також допоможе розвинути аграрний сектор економіки.

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"У 2012 році було створено аграрний страховий пул, який змушував усіх платити певні платежі. Цей законопроект ліквідує це ганебне явище. Друге - у 2000-х роках було багато програм держпідтримки, було страхування, але коли виникав форс-мажор, виплати не виконувалися, відповідно, довіру до страхових компаній було втрачено. Цей законопроект чітко визначає критерії та вимоги до страхових компаній, які необхідно виконати, щоб отримати державну підтримку", - сказав він.

Також Висоцький зазначив, що даний законопроект чітко визначає об'єкти страхування і уточнює повноваження Національного банку України, який визначений уповноваженим органом.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев додав, що законопроект спрямований на пожвавлення механізму страхування з державною допомогою ризиків сільськогосподарських товаровиробників.

"Закон передбачає надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для страхування сільськогосподарської продукції. Учасники ринку страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою визначаються цим законом, а також визначаються їх права і обов'язки. Визначаються об'єкти страхування, страхові продукти, страхові ризики, страхові випадки, а також інформаційне забезпечення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою", - сказав він.

Також Гетманцев наголосив, що законопроектом пропонується скасувати страхування сільськогосподарської продукції через аграрний страховий пул.

Агрострахування в Україні

За даними "Аграрного союзу України", втрати сільгоспвиробників України через посуху і заморозки у 2020 році можуть сягнути 118 млрд грн.

У 2017 році Міністерство аграрної політики і продовольства планувало розробити механізм страхування сільгоспвиробників від стихійних явищ. Однак до цього часу цього не зроблено. Так, у програмі державної підтримки АПК на 2019 і 2020 роки такий напрямок відсутній.

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Автор: Дмитро Шварц