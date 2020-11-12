Додаток прогнозує можливість страхової події виходячи з того, як часто водій перебуває за кермом, як він поводиться в потоці машин.

В Україні запущено мобільний додаток, що являє собою новий страховий продукт під назвою Universalna by Kasko2GO.

Про це повідомляє Forinsurer.

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Додаток запустила страхова компанія UNIVERSALNA. Kasko2GO - додаток, який за допомогою штучного інтелекту прогнозує можливість настання страхової події виходячи з того, як часто водій перебуває за кермом, як він поводиться в потоці машин, яка його реакція на зовнішні подразники на дорозі та багатьох інших факторів. На базі цього аналізу і формується вартість страховки.

При цьому не обов'язково відразу купувати страховку. Можна поїздити в режимі тест-драйву, подивитися на рекомендації програми й те, як вона оцінює ваш стиль водіння. І вже на підставі цих даних приймати рішення щодо подальшої покупки КАСКО.

У компанії UNIVERSALNA продукт називають "КАСКО нового рівня" або "КАСКО 2.0".

"Kasko2GO - це швейцарська розробка. Її унікальність в тому, що клієнт самостійно може побачити, як від його персонального стилю водіння і поведінки на дорозі, пробігу автомобіля залежить ціна страхування авто, – розповідає заступник голови правління UNIVERSALNA Руслана Палайда. - Після кожної поїздки водій отримує повідомлення про характер своєї їзди, про небезпечні ситуації, в яких він міг спровокувати ДТП або стати його учасником".

КАСКО в Україні

Станом на 14 вересня 2020 року в Україні був зафіксований підвищений попит на автостраховку КАСКО.

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Автор: УНІАН