В пологовому будинку – як удома

Маленькая бело-голубая часовня во дворе 6-го родильного дома — прямо напротив окон его палат — вознесла свои купола в небо. Я представила: до чего же хорошо рано утром подойти к окну и взглянуть на золото куполов, освещенных лучами солнца. Радостно и спокойно станет на душе. И будущая мама непременно поверит — у нее и малыша все будет хорошо.

Я приехала в этот роддом спустя более четырех лет. Тогда он был в эпицентре «мирового» скандала. Мощный поток грязи, клеветы несся с экранов телевизоров, со страниц газет. Коллектив обвиняли в чудовищном преступлении: краже новорожденного. Мой голоc одиноко звучал в том хоре. Скрупулезно проверив все факты, изучив документы и поговорив с очевидцами, я заявила: нет ни одного доказательства того, в чем обвиняют коллектив. А потом еще на протяжении ряда лет следила за тем, с какой принципиальностью и достоинством коллектив защищает свое доброе имя.

Казалось, все силы были брошены на борьбу, что несло угрозу делу, ведь люди отвлекались от основной работы, в таком состоянии не исключены ошибки, грозящие стать роковыми. Ведь речь идет о жизни и смерти.

И вот я здесь затем, чтобы понять: чем стали эти последние годы для коллектива, не подорвала ли его силы та борьба.

Первая приятная перемена — часовенка. Она появилась на месте ямы, залитой водой. Возможно, нужна была для укрепления духа и веры. Эту идею главврача Ларисы Григорьевны Назаренко поддержал протоиерей отец Михаил Кит, настоятель храма священномученика Александра, архиепископа Харьковского. Часовня была воздвигнута в честь Феодоровской иконы Божьей матери (ее икона в часовне), которая помогает при родовспоможении. Непосредственное содействие в ее строительстве оказал добрый друг роддома (кстати, его дочери родились здесь), председатель АО «Жилстрой-1» А. М. Харченко.

Нетерпение подгоняло меня: найду ли я достойные перемены в самом родильном доме. Помнила граничащую с бедностью скромность его тогдашнего состояния — окрашенные светло-зеленой масляной краской стены палат, кое-где потертый линолеум, металлические кровати старого образца. Выручали безукоризненная чистота и порядок. Правда, уже тогда мне показали несколько новых палат, каждая из которых была рассчитана на одну роженицу — в них мама находилась с малышом круглосуточно.

Оказалось и здесь перемены разительные. Теперь все роженицы размещаются в одноместных палатах со своими малышами. Удобная кроватка новорожденного — рядом с кроватью матери. Сами палаты выглядят, не побоюсь этого слова, весело. Широкие окна с прозрачными белыми шторами пропускают много света. Свет играет на неброских, но разноцветных детского рисунка обоях. Здесь новые удобные кровати с ортопедическими матрацами для рожениц. В палате — телевизор, холодильник, есть электрочайник и даже микроволновые печи. Одним словом, чтобы все было, как дома.

Таких палат понадобилось больше, чем было. Их получили за счет уплотнения обслуживающего персонала. Акушерка теперь, например, сидит в одном кабинете с заведующим отделением.

Но главное достижение последних лет — родильные залы. Здесь внедрены новые технологии. Вертикальные роды — это когда роженица находится в сидячем положении в удобном кресле. Но есть еще и водные, когда роженица рожает в специальной просторной ванне. Этот метод, как мне рассказали, освоен здесь впервые в Харькове. Есть родильные залы с гидромассажными установками. В родильных залах — приятная светлая мебель, низкие шкафы, в которых спрятаны инструменты, дабы не пугать рожениц.

Есть родильные залы со спортивным уклоном. Шведская стенка, например, помогает расслабить поясницу. Огромные мячи, на которые приседает роженица, призваны ослабить болевой синдром во время схваток. Здесь вполне комфортно. Залы состоят из двух-трех комнат. Одна из комнат — для родственников. В ней удобный светлый диван, где, скажем, муж, желающий быть с женой во время родов и остаться с ней после, может отдохнуть.

Здесь, как того требуют европейские стандарты, свободное посещение рожениц родственниками.

Но исключает ли это возможность похищения новорожденных (недавний подобный случай в одном из одесских родильных домов, когда средь бела дня похитили ребенка, переполошил всю страну)? Оказалось, здесь уже больше года работает система, которая полностью исключает подобные инциденты. В приемном покое роддома обязательно записывают данные посетителя: кто он, к кому идет. Его пропустят только в том случае, если у него будет бейджик с разрешающей подписью заведующего отделением. Так что случайный посетитель сюда не войдет. Недавно здесь появился охранник, его содержат за счет роддома.

Но вернемся к медицинской помощи, которую в роддоме оказывают на всех этапах. Здесь работает перинатальный психолог Наталия Круговая. Она закончила курсы по Оксфордской программе в Петербурге (ее учебу оплатила ассоциация) и получила международный сертификат. Психолог не ограничивается лекциями. Главное, считает Круговая, предложить практическую программу, помочь роженице наработать навыки, необходимые при родах, в том числе естественного обезболивания, обучить дыхательной гимнастике, гимнастике, поддерживающей тонус мышц и другому. Ведь успех во многом зависит от самой роженицы, поэтому необходимо включить ее ресурс, важно, чтобы женщина, прежде всего, думала о ребенке.

Еще одно ноу-хау — роженицы и медперсонал имеют сотовые телефоны, которые выдают в роддоме. Оказывается, «Киевстар» помог разрешить проблему связи. Здесь закупили 40 мобильных телефонов по 1 гривне и услуга стоит буквально копейки. Содействие в этом оказал заместитель директора Харьковского филиала «Киевстар» В. В. Кийко.

Мы идем коридорами роддома, которые словно стали шире, это эффект светлой, персикового цвета краски, в который они теперь окрашены. Я спрашиваю Л. Г. Назаренко, за счет каких источников финансирования эти преобразования. Она уверяет: все сделано за счет родильного дома. Многое — своими силами. Очень помогают пациенты роддома, которые вносят пожертвования в благотворительный фонд. Но, замечает, этих денег на все нужды роддома не хватает. Давно проржавели канализационные и водопроводные трубы, они все в хомутах. Оказывается, и здесь найден выход: многочисленные обращения к руководству Харьковского горисполкома услышаны. На последней сессии горсовета роддому выделили полмиллиона гривен для капитального ремонта цокольного этажа, электрораспределительной и отопительной систем, системы водоотведения, которые более сорока лет не ремонтировали.

В коллективе мне говорили, что генератором многих идей, в частности в области внедрения передовых технологий, является главврач родильного дома, доктор медицинских наук, профессор Л. Г. Назаренко. Этот сплав научной деятельности и практического опыта по руководству роддомом обеспечивает высокую эффективность. К сему следует добавить колоссальную энергию, неравнодушие, энтузиазм и ответственность главврача. Восьмой год Назаренко возглавляет родильный дом. Ей удалось сплотить коллектив, заразить его духом новаторства. Здесь работают высококвалифицированные специалисты — Н. П. Соловьева, А. М. Настенко, З. И. Кондратова, В. Н. Дрокин, Л. Я. Миронюк и другие

В декабре 2007 года коллектив 6-го родильного дома отметил 75-летие организации акушерско-гинекологической службы в Орджоникидзевском районе г. Харькова, который всегда считался рабочим районом. Да, 6-й роддом по праву считает себя правопреемником созданного 75 лет назад акушерско-гинекологического отделения больницы №12.

Примечательно, что к празднованию этой даты тоже был проявлен новаторский подход. Была проведена клиническая конференция, на нее пригласили коллег из других родовспомогательных учреждений города Харькова. В ходе ее не только воздали дань доброй памяти поколениям прекрасных высокообразованных клиницистов, которые трудились долгие годы в роддоме, но и состоялся полезный обмен опытом по некоторым актуальным вопросам акушерства и перинатологии.

Организатором этой конференции, в частности, стала ассоциация специалистов перинатальной медицины и психологии, созданная сотрудниками клиники. Это продиктовано желанием объединить заинтересованных специалистов города для решения актуальных практических задач на основе передовых научных знаний. Ведь родильный дом является клинической базой Харьковской медицинской академии последипломного образования.

Сегодня в роддоме не отмечают особого всплеска рождаемости, на который рассчитывали в связи с государственной поддержкой, значительным выделением средств при рождении одного, двух и трех детей. Но заверяют, что уже готовы принимать гораздо больше рожениц. Сокращен срок пребывания их в роддоме: при нормальных родах роженица уже на третий день идет домой. В феврале значительно снижено количество кесаревых сечений. Внедрение передовых технологий уже сегодня дает положительные результаты. И это вселяет обоснованный оптимизм.

Наталия Шеховцова, «Время»