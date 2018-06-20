Роботи, які перемогли на конкурсі плакатів про сирітство (фото)

Підбито підсумки конкурсу соціального плакату «Сирітство – це відчай, родина – це надія на життя», який було проведено Харківською облдержадміністрацією та Фондом Олександра Фельдмана у рамках проведення в Україні Року підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Переможцями у конкурсу визнано роботи студентів Харківської державної академії дизайну та мистецтва: перше місце – Артем Паша; друге місце – Катерина Скринник; третє місце – Тимур Бринзевич.

Конкурс проводився серед студентів вищих навчальних закладів та шкіл мистецького спрямування. Організатори конкурсу отримали 927 робіт від 539 авторів. У ньому взяли участь 11 вищих навчальних закладів Харкова, а також 7 шкіл і ліцеїв мистецького спрямування.

Нагородження переможців Фонд Олександра Фельдмана відбудеться 12 травня під час відкриття тижня соціального кіно в Харкові. За умовами конкурсу найкращі роботи стануть частиною соціальної реклами в місті.

Довідково. Конкурс соціального плакату проводився в рамках угоди про співпрацю між Харківською ОДА та Фондом Олександра Фельдмана. Угода передбачає співпрацю в допомозі багатодітним родинам, які виховують 10 і більше дітей та в підтримці національного усиновлення та інших форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Також Фонд Олександра Фельдмана в рамках співпраці з Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту здійснює технічну підтримку розробки механізму фінансування потреб вихованців інтернатних закладів за принципом «гроші ходять за дитиною».