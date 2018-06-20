Роботи, які перемогли на конкурсі плакатів про сирітство (фото)
12:57, 25 квітня 2008
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Кращими визнано роботи студентів академії дизайну. Плакати стануть соціальною рекламою у Харкові. Конкурс проводився в рамках угоди між ОДА та Фондом Олександра Фельдмана, яка передбачає допомогу багатодітним родинам…
Підбито підсумки конкурсу соціального плакату «Сирітство – це відчай, родина – це надія на життя», який було проведено Харківською облдержадміністрацією та Фондом Олександра Фельдмана у рамках проведення в Україні Року підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Перше місце
Переможцями у конкурсу визнано роботи студентів Харківської державної академії дизайну та мистецтва: перше місце – Артем Паша; друге місце – Катерина Скринник; третє місце – Тимур Бринзевич.
Друге місце
Конкурс проводився серед студентів вищих навчальних закладів та шкіл мистецького спрямування. Організатори конкурсу отримали 927 робіт від 539 авторів. У ньому взяли участь 11 вищих навчальних закладів Харкова, а також 7 шкіл і ліцеїв мистецького спрямування.
Третє місце
Нагородження переможців Фонд Олександра Фельдмана відбудеться 12 травня під час відкриття тижня соціального кіно в Харкові. За умовами конкурсу найкращі роботи стануть частиною соціальної реклами в місті.
Довідково. Конкурс соціального плакату проводився в рамках угоди про співпрацю між Харківською ОДА та Фондом Олександра Фельдмана. Угода передбачає співпрацю в допомозі багатодітним родинам, які виховують 10 і більше дітей та в підтримці національного усиновлення та інших форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Також Фонд Олександра Фельдмана в рамках співпраці з Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту здійснює технічну підтримку розробки механізму фінансування потреб вихованців інтернатних закладів за принципом «гроші ходять за дитиною».
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