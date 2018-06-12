Геннадій Кернес прибув на допит до МВС (фото)
Адвокат Геннадія Кернеса заявила про те, що співробітниками Міністерства внутрішніх справ України готується арешт секретаря Харківської міськради...
Секретар Харківської міськради Геннадій Кернес прямує до приміщення слідчого управління МВС України перед початком допиту, в Києві, 31 липня.
Учора адвокат Геннадія КЕРНЕСА Марина СТАМАТІНА заявила про те, що співробітниками Міністерства внутрішніх справ України готується арешт секретаря Харківської міськради.
За інформацією МВС України, Геннадій Кернес – фігурант кількох кримінальних справ, зокрема, справи про наркоторгівлю у Харківській обл.
|Секретар Харківської міськради Геннадій Кернес демонструє журналістам копію депутатського запиту нардепа Григорія Омельченка (фракція БЮТ), в якому, за словами Кернеса, містяться абсурдні звинувачення мера Харкова Михайла Добкіна та самого Кернеса
Фото Сергія Светлицького/ УНІАН
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