Геннадій Кернес прибув на допит до МВС (фото)

Секретар Харківської міськради Геннадій Кернес прямує до приміщення слідчого управління МВС України перед початком допиту, в Києві, 31 липня.

Учора адвокат Геннадія КЕРНЕСА Марина СТАМАТІНА заявила про те, що співробітниками Міністерства внутрішніх справ України готується арешт секретаря Харківської міськради.

За інформацією МВС України, Геннадій Кернес – фігурант кількох кримінальних справ, зокрема, справи про наркоторгівлю у Харківській обл.

Фото Сергія Светлицького/ УНІАН