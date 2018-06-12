Геннадій Кернес прибув на допит до МВС (фото)

Геннадій Кернес прибув на допит до МВС (фото)

15:23, 31 липня 2008
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Адвокат Геннадія Кернеса заявила про те, що співробітниками Міністерства внутрішніх справ України готується арешт секретаря Харківської міськради...

Секретар Харківської міськради Геннадій Кернес прямує до приміщення слідчого управління МВС України перед початком допиту, в Києві, 31 липня.

Учора адвокат Геннадія КЕРНЕСА Марина СТАМАТІНА заявила про те, що співробітниками Міністерства внутрішніх справ України готується арешт секретаря Харківської міськради.

За інформацією МВС України, Геннадій Кернес – фігурант кількох кримінальних справ, зокрема, справи про наркоторгівлю у Харківській обл.

 

Фото Сергія Светлицького/ УНІАН

 

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