Юрій Луценко відвідав Харків (фоторепортаж)

Харківська міліція отримала 50 нових автомобілів для дільничних інспекторів, органів ДАІ і чергових частин.

Як повідомили УНІАН у Харківській ОДА, церемонія передачі автівок начальнику ГУ ВС України в Харківській області генерал-лейтенанту Віктору РАЗВАДОВСЬКОМУ відбулася сьогодні на Майдані Свободи у Харкові.

В урочистостях взяли участь міністр Внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН, т.в.о. голови облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО і голова обласної ради Василь САЛИГІН. Подивитися на дійство прийшли також багато жителів міста. Спонсором акції виступив народний депутат України О.ФЕЛЬДМАН.

Фото УНІАН