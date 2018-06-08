Вдаримо Булатами по фінансовому бездоріжжю (фоторепортаж)

Державне підприємство «Завод ім. Малишева» виготувало для Збройних сил України чергову партію танків БМ «Булат».

За словами в.о. генерального директора ДП «Завод ім. Малишева» Олексія ПІДГОРНОГО, сьогодні підприємство відвантажує 10 одиниць БМ «Булат», які є частиною партії, що має бути виготовлена для української армії в 2008 році.

«Танки «Булат» виготовляються на замовлення Міноборони згідно з контрактом, який укладено в рамках програми оновлення бронетанкового парку української армії».

Раніше в діючі частини ЗСУ завод відправив 2 партії БМ «Булат» загальною кількістю 36 одиниць.

«Виконані заводом роботи виводять «Булат» на рівень сучасних новітніх танків типу Т-80УД, «Оплот» та російських Т-90С», - зазначив О.ПІДГОРНИЙ.

У ході глибокої модернізації БМ «Булат» отримує високе підвищення по всіх основних характеристиках танка – захисту, мобільності та бойовій міці. Зокрема, на «Булат» встановлюється дизельний двигун 5ТДФМ потужністю 850 к.с., новий комплекс керування вогнем, а також поліпшена система вмонтованого динамічного захисту».

«Ми повністю вкладаємося в терміни виконання контракту, і військові фахівці висловлюють велике задоволення як рівнем модернізації, так і її якістю», - говорить О.ПІДГОРНИЙ. За його словами, «фактично армія отримує новий сучасний танк, здатний виконувати складні бойові завдання».

Говорячи про перспективи, він відзначив, що подальша робота щодо реалізації цього проекту залежатиме від ритмічності та обсягів фінансування. «Обсяги випуску цих машин можуть збільшитися в десятки разів, і зробити це повністю дозволяють виробничі потужності підприємства», - зазначає керівник підприємства.

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» - головний виробник бронетехніки в Україні. У співробітництві з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (ОБТ «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки (БАУ-23, «Грім»).

ДП «Завод ім. Малишева» приступив до модернізації Т-64Б в 2004 р. на замовлення Міноборони України. Після модернізації танк отримує найменування «БМ «Булат». Програма модернізації розроблена ХКБМ ім. Морозова – провідною та координуючою організацією з розробки бронетанкової техніки та артилерії України. Головним виконавцем держзамовлення виступає ДП «Завод ім. Малишева».

Основні параметри БМ «Булат»: екіпаж – 3 ос., бойова маса – 45 т, гармата калібру 125 мм, спарений кулемет 7,62 мм, зенітний кулемет 12,7 мм. Комплексний додатковий захист забезпечує посилення захисту корпусу та башти (за рахунок установки накладної броні) від бронебійних підкаліберних снарядів у 1,45 рази, від кумулятивних - у 2 рази. На танк встановлюється дизель 5ТДФМ потужністю 850 к.с. (можлива установка двигуна 1000 к.с.), швидкість по шосе 60-65 км/год., максимальна температура повітря, при якій можлива експлуатація, – до 55°С. Після модернізації комплекс керування вогнем БМ «Булат» перевищує за своїми характеристиками ККВ танка Т-80УД.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА