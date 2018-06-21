Облрада: поспішайте почути

Те, про що так багато говорили останнім часом, може відбутися вже у вівторок, 7 жовтня, – на посаду голови Харківської облради буде обрано нового керівника замість Василя Салигіна.

Перший крок у цьому напрямку був зроблений 12 вересня ц.р., коли обласна партконференція Харківського відділення Партії регіонів проголосувала за переобрання голови відділеня – замість В.Салигіна ним став народний депутат України Дмитро Шенцев. А вже 1 жовтня фракція Партії регіонів у Харківській облраді ухвалила рішення відкликати В.Салигіна також і з посади голови облради.

Сам В.Салигін відмовився добровільно написати заяву і скласти з себе повноваження голови облради, але, певна річ, його це не врятує. Фракція ПР має переважну більшість у облраді, і, за висловом самого ж В.Салигіна, може проголосувати й за приєднання до Харківської області Аляски.

Найменше говорять про те, що викликало необхідність відставки нинішнього голови. Лунають звинувачення щодо неефефективності роботи і керівника, і всієї облради аж до заяв про схильність до фашистської ідеології керманича (І.Богословська).

Після рішення ряду постійних комісій облради винести на обговорення позачергової сесії питання про відставку член фрації ПР Леонід Павлюков заявив: «Салигін не зміг зробити з облради єдину структуру, яка була б здатна ефективно працювати на благо області».

Під це формулювання можна підверстати дуже багато. Зокрема, В.Салигін незміг вигрти війну за усунення з посади губернатора Арсена Авакова, його заступника Сергія Стороженка. У його активі були й перемоги - усунення з посад кількох начальників управлінь облдержадміністрації (в т.ч. «земельного»), голів адміністрацій тощо. Загалом, сьогодні «пакет» В.Салигіну буде сформульований.

Зрозуміло, що події у Харкові носеть не суто регіональний характер. Про це також пише і столична преса.

«В еще недавно, казалось бы, монолитных рядах «регионалов» начались разброд и шатанин. Отечественный политбомонд еще продолжает обсуждать громкий уход из под флага «сине-белых» секретаря СНБО Раисы Богатыревой и нардепа Тараса Черновола, а последователи Виктора Януковича затеяли новый скандал. В нем фигурирует Василий Салыгин, которого в начале осени соратники сместили с должности руководителя областного отделения ПР, а теперь хотят вытеснить с поста председателя облсовета и, возможно, лишить партбилета, - пишет «Деловая столица».

Издание отмечает, что местные функционеры решили показать друг другу, кто определяет политику ПР в Харьковской области. В свете происходящего стало понятно, что наибольшее влияние в регионе получили Дмитрий Шенцев, Михаил Добкин и, конечно же, секретарь горсовета Геннадий Кернес. «Противоречия внутри ПР между основными группами влияния Ахметова–Колесникова и Януковича–Клюева усилят центробежные процессы в партии, выделяя другие региональные группы влияния», — прогнозирует заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Многие эксперты склонны считать, что политическая карьера нынешнего главы облсовета бесславно закончится в ближайшие дни. «Василий Салыгин — это человек, на котором можно на уровне Харьковского региона поставить крест», — полагает политолог Дмитрий Коротков. Хотя г-н Голобуцкий не исключает, что Василий Викторович на предстоящих выборах может баллотироваться на пост мэра областного центра. «В качестве адекватного ответа г-на Салыгина группе Михаила Добкина можно ожидать его активное участие в местной избирательной кампании в качестве кандидата в градоначальники. Шансов победить у Василия Викторовича немного, но напакостить Михаилу Марковичу, оттянув на себя 5–10% голосов избирателей, он может», — объясняет эксперт. Не исключено, что Василию Салыгину придется покинуть ряды «сине-белых». Виктор Христоев говорит, что пока партбилет у г-на Салыгина еще не отбирают, но этот вопрос может быть рассмотрен на ближайшем заседании исполкома ПР».