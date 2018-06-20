Кушнарьову встановлено пам`ятник (фото)

Пама`ятник встановлений на міському кладовищі №2 на могилі Євгена Кушнарьова. У церемонії відкриття взяли участь тільки родичі та колеги політика. Автор пам`ятника - харківський скульптор Олександр Рідний...

У Харкові встановили пам`ятник Євгену Кушнарьову, колишньому мерові міста та губернатору області, народному депутатові . У церемонії відкриття взяли участь тільки родичі й колеги політика. Автор пам`ятника - харківський скульптор Олександр Рідний. Фото Володимира Андрєєва / УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter