Ющенко в Харкові. Про що говорив Президент

про причини Голодомору і винних у трагедії…

Виступаючи на відкритті Меморіалу, Віктор Ющенко зазначив: «На жаль, в історії кожної нації були голод, але не було жодної нації, де б голод був штучний».

За його словами, у 1932 році Україна зібрала 12 млн. тонн зерна, і цього врожаю було достатньо, щоб вижити, але половина його була вивезена за межі України.

Президент підкреслив, що Голодомор - це не просто політика, «а злочин проти нашої нації».

«Чому це творилося на українських землях, землях, де господарювали українці. Але чому тільки українцям заборонялося виїжджати за межі України для порятунку», - запитав він.

В.Ющенко також відзначив, що найбільші втрати від голоду понесла Харківщина, тодішня столична область.

За його словами, до 1987 року в СРСР офіційно була заборонена тема Великого Голоду, ця заборона була встановлена через те, що він був спланований.

«Мій народ сьогодні нікого не звинувачує. Ми не звинувачуємо будь-яку державу, ми звинувачуємо комуністичний режим, якого, на щастя, сьогодні вже немає. Все, що робила тоді Комуністична партія, було направлено на знищення нашої нації», - наголосив глава Української держави.

Він зауважив, що Йосип Сталін готував Голодомор заздалегідь: наприкінці 20-х, в роки колективізації було знищено сотні тисяч селян в Україні, 850 тисяч було вивезено за межі України.

При цьому Президент закликав берегти єдність і солідарність українців. «І ми повинні берегти правду», - сказав він.

«Українська нація очищається. Нехай це трагічна сторінка, але це наша сторінка. Якщо ми хочемо розбудувати нашу державу, ми повинні жити за правдивою історією», - підкреслив В.Ющенко.

Президент заявив, що «крок за кроком завжди буде стукати в кожні двері і говорити правду про трагедію. Ми цю правду передамо нашим дітям. Ми повинні донести світу цю трагедію. І світ повинен шанувати це».

про «Турбоатом» і кризу…

За словами В.Ющенка, ВАТ «Турбоатом» може отримати від держави велике замовлення для енергетичної галузі України.

Виступаючи на зустрічі з колективом підприємства, В.Ющенко відзначив важливу роль «Турбоатома» для розвитку енергетики України.

«Немає континенту, де б не працювали харківські турбіни», – сказав він.

За словами Президента, криза вже відступила, завод має унікальний пакет замовлень, і якщо виникає яка-небудь загроза, то це загроза внутрішнього характеру. Він відзначив, що впродовж останніх років завод пережив 35 судових справ і багато рейдерских атак.

В той же час, відзначив В.Ющенко, завод бере участь в реалізації національної програми розвитку енергетики і має унікальну перспективу замовлень від української держави. Завдяки участі підприємства в цій програмі можна забезпечити ядерну енергетику на 15 років.

За словами Президента, сьогодні одне з головних завдань – відбити рейдерскі атаки на завод. «Завод ми нікому не віддамо, це успішно працююче підприємство», – сказав він.

про відповідальність за рейдерські атаки на «Турбоатом»…

Президент заявив, що особисто контролюватиме питання притягнення до відповідальності осіб, причетних до рейдерских атак на ВАТ «Турбоатом».

Президент підкреслив, що з великим задоволенням ознайомився з виробничими потужностями «Турбоатому», яким, безумовно, наша держава сьогодні може пишатися.

«Коли ми говоримо про ситуацію на економічному ринку, мені приємно відзначити, що криза на це підприємство не дійде. Запорука цього - попит на унікальну продукцію, яка тут виробляється, - вона є супердефіцитною», - сказав В.Ющенко. Він нагадав, що два роки тому було прийнято Енергетичну стратегію, в основі якої - розбудова ядерної енергетики в Україні. «Якщо ми хочемо подужати цю національну програму, ми можемо це зробити тільки на «Турбоатомі», - підкреслив Президент. За його словами, тільки для нових енергоблоків АЕС відповідно до Енергетичної стратегії на період до 2030 року необхідно збудувати 21 комплект основного обладнання. «Переконаний, що це те замовлення, яке невдовзі отримає ваш завод для того, щоб забезпечити всю стратегію ядерної енергетики країни на найближчі 15 років. Я зроблю все необхідне для того, щоб ключова для України стратегічна енергетична програма, яка передбачає розбудову ядерної енергетики, була покладена на ваші плечі», - сказав В.Ющенко.

Він з жалем констатував, що останнім часом ми стали свідками спроб рейдерського захоплення ВАТ «Турбоатом». За словами Президента, унікальність цього підприємства не дає спокою деяким бізнесменам, які спонукають до вчинення неправомірних дій високопосадовців та суддів. Починаючи з квітня 2007 року, нагадав Президент, підприємство змушено вести понад 35 судових справ, предметом яких є корпоративні спори. Глава держави запевнив, що особисто контролює питання притягнення до відповідальності причетних до рейдерських атак цього підприємства. Він заявив, що не допустить втрати державою надзвичайно важливого активу стратегічного значення. При цьому Президент особливо подякував працівникам «Турбоатома» за їх коректну позицію під час цих подій.