Маркевич уміє робити заміни

Заслужене місце

Виїзною перемогою над «Бенфікою» харків`яни завершили груповий турнір Кубку УЄФА. Переживши немало хвилюючих хвилин, підопічні Мирона Маркевича в самій кінцівці зустрічі вистрілили відважною атакою, яку завершив Олександр Рикун, що вийшов на заміну. «В Лісабоні у нас багато що не виходило, - констатував після гри наставник «Металіста». - Проте, виявивши характер і терпіння, ми все-таки змогли добитися перемоги. Вважаю, перше місце в групі команда цілком заслужила, це закономірний результат нашої роботи».

Розчарування господарів

А ось іспанський тренер португальського клубу Кіке Флорес виглядав пригніченим. «Ми всі несемо відповідальність за цю поразку, - ремствує він. - Нічого приховувати, що у нас зараз непростий час. Ми дуже слабо виступили як у груповому турнірі в цілому, так і проти «Металіста» зокрема. - Можна потрапляти в раму воріт чи ні, забивати чи ні, тим більше, для мене і моїх команд велика кількість моментів біля чужих воріт є звичним. Але нічого не буде, коли натикаєшся на байдужість. Наша команда опустила руки і віддала м`яч. Я був здивований і засмучений».

«У Рикуні не сумнівався»

До речі, три поспіль матчі Кубку УЄФА харків`яни виграли з однаковим рахунком 1:0. Причому вирішальний м`яч вони незмінно забивали наприкінці зустрічі при активній участі гравців, що виходили на заміну. Так було і в Лісабоні, де на вістрі єдиної гольової атаки опинилися Марко Дєвіч і Рикун. «Нам вдалося провести красиву багатоходову комбінацію, - розповідає Дєвіч. - Здорово зіграв Едмар, котрий дезорієнтував захисників господарів, і мені залишалося лише викотити м`яч під удар Рикуну. Далі я вже не сумнівався - буде гол».

Надійні тили «Металіста»

Заради справедливості треба відзначити, що в четвер увечері «Бенфіка» атакувала куди гостріше за гостей. Так, двічі виходив віч-на-віч з кіпером «Металіста» Олександром Горяїновим молодий хавбек португальців Гаетано Уррета, ще кілька разів небезпечно пробивав Оскар Кардосо. У чомусь харків’янам дійсно поталанило - м`яч по разу стрясав поперечину і штангу їхніх воріт, проте й воротар жовто-синіх діяв без помилок. «Дуже приємно, що ми залишилися єдиною командою, що не пропустила у груповому турнірі Кубку УЄФА», - сказав після гри задоволений собою капітан гостей.

uefa.com