Харків обкладають тарифами

У повідомленні влади зазначається, що нові тарифи встановлені на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій для будинків комунальної власності територіальної громади Харкова, які знаходяться в господарському веденні КП «Житлокомсервіс». Причому, «тарифи визначаються по кожному будинку окремо, залежно від кількісних показників фактичного надання послуг, з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків, споруд та прибудинкових територій».

Наголошується, що запропоновані тарифи будуть 100% покривати фактичні витрати на утримання житлового фонду, у той час як діючі дотепер (у середньому 0,87 грн.) - оплачували лише 67% від необхідного.

Загальне підвищення вартості послуг з утримання житлового фонду становить 65%. Мінімальний розмір тарифу становить від 12 коп. до 1,991 грн. за кв.м.

Секретар міськради Геннадій Кернес, який у день ухвалення рішення міськвиконкому виконував обов’язки мера Харкова, зазначив, що підняття тарифу на квартплату є «непопулярним рішенням», але воно «відповідає реальному становищу справ» у сфері ЖКГ. Кернес нарікає на «постійне ігнорування державою проблем галузі ЖКГ», тобто провину за підвищення покладає на Київ.

За його словами, затверджений тариф «розрахований окремо для кожного будинку. З тарифу виключені послуги, що раніше фактично не надавалися. Зокрема, прибирання підвалів буде оплачуватися тепер винятково коштами з міського бюджету. З іншого боку, це максимально оптимальний баланс між можливостями харків`ян і потребами комунальних підприємств, які надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду».

«Ми встановили ту норму тарифу, що найбільш прийнятна для населення, а не для комунальних підприємств. Відповідно, додатково з міського бюджету буде збільшене фінансування підприємств, які надають комунальні послуги, щоб покрити ту різницю, яку не закриває тариф», - сказав Кернес.

Водночас, наскільки відомо, харків’яни не почули думки самого мера Харкова Михайла Добкіна. В день ухвалення рішення про підняття тарифу міський голова брав участь у звітно-виборних зборах Асоціації міст України в Києві. Мер Харкова, за інформацією його прес-служби, переймався питаннями експлуатації закінчених будівництвом об`єктів, порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладених депозитних рахунках банків та земельним законодавством. Добкіна також цікавили зміни до Статуту АМУ в частині введення посад трьох співголів Правління, які представлятимуть різні політичні сили та регіони України.

На сьогодні у Харкові загалом не пролунало думки з приводу підвищення тарифів з боку політичних опонентів. Першим, хто гучно висловив свою позицію, стало Об’єднання профспілок Харківської області. В день прийняття рішення вони на знак протесту провели пікетування міської ради.

За словами голови ОПХО Сергія Тесленка, виконком ухвалив рішення, яким підвищив комунальні тарифи для харків`ян на 67% - 260%. «За комунальні послуги жителі 1-кімнатних квартир платитимуть понад 300 грн., 2-кімнатних - близько 600, 3-кімнатних, - близько 800 грн.», - заявив профлідер.

Профспілки зажадали зниження комунальних тарифів і здійснення контролю над зростанням цін на життєво необхідні товари і послуги.

Водночас пролунав коментар народного депутата України Дмитра Шенцева, голови обласної організації Партії регіонів, яка сьогодні перебуває при владі у Харкові. На його думку, «підвищення тарифів – це реальність, яку обійти не вдасться, хто б і що б не говорив». Провину за підвищення тарифів лідер місцевих регіоналів поклав на нинішній уряд.

У той же час, голос профспілок почуло обласне Контрольно-ревізійного управління. Його

начальник Олексій Щербаков 2 березня заявив, що Управління облКРУ готове розпочати перевірку обґрунтованості підняття тарифів у Харкові як тільки ОПХО звернеться з відповідним поданням.

Тим часом, 4 березня харківський міськвиконком розгляне питання про встановлення тарифів на послуги центрального водопостачання та водовідведення.

Масового гніву у Харкові ще не відчувається, проте, за прогнозом тієї ж Партії регіонів акції протесту мають розпочатися вже навесні.

Звертає на себе увагу те, що, за даними опитування, майже 70% мешканців Харкова констатують зменшення свого достатку останнім часом. Зокрема, на перше місце столиці Слобожанщини вийшли проблеми безробіття.

За останні півроку значно збільшилася кількість тих, хто ледве зводить кінці з кінцями - з 11,7% у вересні 2008 року до 27,3% у лютому 2009-го. В цілому на життя вистачає сьогодні у менше третини населення (30,0%), хоча півроку тому це була основна частина опитаних - 42,7%. Зменшилася й кількість людей «без матеріальних труднощів» - з 10,4% до 6,3%. І вже 66,3% жителів міста констатують зменшення достатку за останній час.

Володимир КРАВЧЕНКО.