Фестиваль граффіті Newton Street (фоторепортаж)

25 липня у Харкові пройшов перший фестиваль граффіті Newton Street.

Фестиваль зібрав не тільки українських майстрів граффіті-мистецтва, але і відомих райтерів з СНД та Європи. Його результатом стали 1000 квадратних метрів розмальованої стіни. Вважається, що мистецтво граффіті - це одна з форм самовираження сучасної молоді. Граффіті-художники називають себе райтерами (від англ. writers).

Первісні граффіті можна відшукати на території архітектурного комплексу Гіза (Єгипет) і поселень народу майя в Північній Америці. На єгипетських пірамідах виявлені граффіті, залишені французькими солдатами під час єгипетської кампанії Наполеона

Фото УНІАН