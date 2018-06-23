Заслужена поразка Металіста (фоторепортаж)

У матчі 7-го туру Чемпіонату України з футболу, який щойно завершився в Харкові, місцевий Металіст зазнав поразки від київського Динамо. Рахунок матчу 1:2 на користь Динамо.

У киян голи забили Гіоане (15) і Гусєв (67), в Металіста – Девіч (84).

Головний тренер Металіста Мирон Маркевич висловив незадоволення грою захисту своєї команди і відзначив клас Динамо.

«Пропускати такі голи з нічого, особливо другий - ні в які рамки не лізе. Я не задоволений грою наших захисників, тому що Динамо за дві гри створило 3-4 моменти і забило 3 голи. Каже це й про клас суперника - з нічого голи і очки вичавлюють. Але також говорить і про те, що у нас позаду не дуже впевнена гра. А в цілому, грою я задоволений, не можу сказати, що команда не хотіла грати. Були моменти, але треба було їх реалізувати», - сказав М.Маркевич.

Він ще раз торкнувся проблеми реалізації гольових моментів і повідомив, що Металіст шукає нападника. «Але це не таке легке завдання - знайти хорошого нападаючого», - зазначив М.Маркевич на після матчевій прес-конференції.

В свою чергу, головний тренер Динамо Валерій Газзаєв висловив задоволення результатом

«Я задоволений, що ми сьогодні виграли – сказав він. - Важка видалася гра для нас. Металіст дуже добре грав, мав територіальну перевагу, активно й агресивно атакував. Нам вдалися дві дуже гарні контратаки, ще були моменти, але я дуже задоволений».

На запитання, чи не була нинішня гра Динамо своєрідним відпрацюванням майбутнього матчу з іспанською Барселоною, В.Газзаєв відповів:

«Я вам скажу, що це Металіст нас посадив в оборону, ми не відпрацьовували подібну тактику. Так що, треба віддати належне Металісту. Прийде час Барселони, і ми подумаємо, як з нею грати».

Після 7 ігор Металіст набрав 12 очок і перемістився вниз на 6 сходинку.

Верхня частина Турнірної таблиці виглядає так: Динамо (7 ігор) 19 очок, Шахтар (6 ) – 16, Дніпро (7) –14, Таврія (7) – 14, Іллічівець (7) – 13.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА