Аваков покладається на Януковича

Оппозиционный кандидат в мэры Харькова – о нарушениях со стороны регионалов и роли Януковича в харьковских выборах

Харьков, безусловно, стал главным полем битвы между властью и оппозицией на местных выборах. Кандидат от «Батькивщины» Арсен Аваков и регионал Геннадий Кернес набрали почти одинаковое количество голосов. Судя по всему, такой результат стал неожиданностью для провластного кандидата: сразу после объявления результатов экзит-полов в СМИ стала появляться информация о многочисленных фальсификациях с его стороны. Несмотря на то, что уже больше суток известны итоги параллельных подсчетов голосов, проводимых двумя штабами (каждый дает своему кандидату крохотный как для города-миллионника перевес), горизбирком до сих пор не осилил и половины всех протоколов участкомов. Нормальному подсчету голосов мешает все: и внезапная болезнь председателя горизбиркома, и поломка компьютера, на котором сохранялись результаты, и исчезающие и откуда-то внезапно появляющиеся бюллетени…

О ситуации, сложившейся в Харькове на данный момент, «Главред» расспросил Арсена Авакова.

Арсен Борисович, какой процент голосов на данный момент обработан горизбиркомом?

Обработано около сорока процентов голосов. На данный момент процесс подсчета остановлен, так как у них сгорел компьютер.

Как скоро процесс подсчета может возобновиться?

Об этом нужно спросить у Кернеса или Добкина. На данный момент, по нашему подсчету, даже с учетом их вмешательства в ход голосования, мы выигрываем с перевесом около пятисот голосов. А Добкин заявил, что они выиграли с перевесом в 2700 голосов, что составляет примерно полпроцента. Эти расхождения вызваны тем, что они вбрасывают голоса за своего кандидата.

Почему данные параллельных подсчетов голосов, как с вашей стороны, так и со стороны ваших оппонентов, уже давно есть, а горизбирком не обработал и половины протоколов?

Дело в том, что из комиссий к нам приходят и говорят о результатах. У нас сперва был параллельный обзвон, который показал наш перевес в четыре-пять тысяч голосов. А когда оппоненты после объявления результатов экзит-полов начали фальсифицировать результаты, мы, по фактическим протоколам участковых комиссий, получили около пятисот голосов преимущества. Когда протоколы и бюллетени доезжают до ТИК, с разорванными печатями на мешках и с подменными или пропавшими протоколами, то они «натягивают» себе из поражения в несколько тысяч полпроцента выигрыша.

Какие контрдействия вы предпринимаете?

Мы делаем все, что можно сделать в юридической плоскости. Но в трех четвертях комиссий руководят люди, подобранные Кернесом и Добкиным…

Все-таки, когда подсчет голосов может возобновиться?

Подсчет голосов может возобновиться часов через шесть (интервью было записано в шесть часов вечера вторника. – Авт.). И, я думаю, они кровь из носу хотят зафиксировать свою победу с каким-то перевесом уже завтра. Трудно понять, что они планируют, они каждый час комбинируют то там, то здесь.

Вы видите перспективы обжалования результатов выборов?

Перспективы обжалования у нас определяет судебная система и атмосфера власти, которая есть. Если Янукович в состоянии говорить о демократии и доказывать это на деле, тогда перспективы у нас есть. Если же он только делает вид, то перспектив у нас нет.

Вы уже провели предварительную работу по подготовке исков в суды?

Естественно. У нас сотни актов и жалоб, не говоря уже о видео и фото. Примерно по шестидесяти участкам мы будем требовать пересчета голосов. Но вопрос в том, разрешит «Папа» это сделать или нет.

В правоохранительные органы вы уже обратились?

Конечно. У нас каждый день десятки таких обращений.

Какая-то реакция с их стороны уже есть?

Я приведу пример - меня прослушивают, после чего меня начинают вызывать на допросы. А сейчас нашли бюллетени, а они ищут не причину того, что бюллетени были выброшены, а того, кто их подобрал, и держат его на допросе шесть часов. Поэтому у них здесь другие цели.

Какая вероятность вашей победы на выборах?

Посмотрим. Я думаю, что завтрашний день все покажет. Мы-то точно знаем, что мы выиграли, и это не бравада, а факт.

Главред