Динамо – Металіст: битву за 2 місце відкладено (фоторепортаж)

Матч 18-го туру Чемпіонату України з футболу був центральним не лише формально (двоє з лідерів вирішували, хто буде другим) – за напругою, драматизмом і шаленою атмосферою на трибунах він, безперечно, став окрасою всього першого кола.

Першими забили кияни. Хтось із захисників Металіста на мить зупинився, як Гусєв буквально в шпагаті метрів з двох-трьох вистрілив у ворота харків’ян, замкнувши прострільну передачу з лівого флангу.

Здається, харків’ян це більше розізлило, ніж ізнітило. Вже за 2 хвилини суддя показав на 9-метровий – після навали Металіста на ворота господарів динамівцям нічого не залишалося, як звалити за метр від лінії воріт прудкого Тайсона. Досвідчений Дєвіч легко обіграв молодого воротаря динамівців Коваля – 1:1.

Далі без валідолу дивитися гру було важко. Чого варте було сумнівне падіння в штрафному Мілевського… Але нападник киян не зміг реалізувати пенальті. Після свистка судді, здається, всі зітхнули з полегшенням…

Фоторепортаж Андрія КРАВЧЕНКА