Марко Девіч: «Я вірю в позитивний результат матчу...»

У ці дні весь цвіт українського футболу розташувався на базі в Конча-Заспі - головна команда країни готується до зустрічі зі збірною Італії. Нападаючий «Металіста» Марко Девіч прибув у розташування збірної України з невеликим пошкодженням, через яке навіть змушений був пропустити перше тренування. Природно було почати інтерв`ю із запитання про самопочуття футболіста.

- Так, була травма. Але зараз вже все нормально, тренуюся в загальній групі. Так що я всього одне тренування фактично пропустив - в перший день була гематома на нозі, яка заважала тренуватися. Але дякуючи докторському штабу збірної я зараз уже повністю відновився, болю зовсім не відчуваю.

А коли ти отримав цю травму?

Ще в грі з «Дніпром». Була гематома, але особливої уваги ми цьому не приділили, оскільки, загалом-то, вважали це пустяшною травмою. Але потім біль весь час збільшувався. Особливо після гри з «Кривбасом». Тим більше, в тому матчі довелося грати на уколах. Але зараз вже все чудово. Втомлююся на тренуваннях, а це значить, що все нормально. Тренування у нас щоденні дворазові. Відчув навантаження, і це теж добре.

Вже обговорювали майбутніх суперників - італійців?

Так, ми вже потроху починаємо аналізувати цю збірну. Склад у них ще, можна сказати, награється. Вони теж іще в пошуку. Але склад хороший, як і гра, але, чесно кажучи, не вважаю, що у них команда краща, ніж наша збірна. Так що думаю, що уболівальникам треба налаштовуватися на позитивні емоції від майбутнього матчу. Думаю, буде хороший футбол.

«Динамо», «Металіст», «Дніпро» – клуби, що змагаються зараз один з одним. Ця клубна приналежність не вносить дисонанс у роботу?

Абсолютно. Ми всі приїжджаємо до збірної лише з однією метою - грати на загальний успіх. І тут ми в одній формі - у формі збірної України. Це велика відповідальність і клубні інтереси йдуть за межі бази в Конча-Заспі.

Одноклубника Едмара сподіваєшся побачити у футболці збірної?

Це було б чудово. Він прекрасний гравець і класний пацан. Мені приємно грати з ним на полі і спілкуватися у звичайному житті. І якщо трапиться так, що його запросять до збірної, я буду дуже радий за нього.

На матч у Кривому Розі ти вийшов у «неголеному стані». Вирішив поміняти собі імідж?

Та ні, просто напередодні не встиг поголитися, а вже в день гри просто не хотів це робити (сміється). На наступний день я вже привів лице в порядок і на збори прибув в пізнаваному вигляді. Так що вийшов такий експромт, ніяких задніх думок (сміється).

У «Металісті» стає все менше холостяків. Але ти ось продовжуєш стійко триматися...

І поки ще як і раніше нічого в цьому відношенні не планую і дуже добре при цьому почуваюся. А моє холостяцьке життя скрашує моя дівчина Міліца. Вона мене завжди підтримує у всіх життєвих ситуаціях, дивиться мої ігри і переживає за мене. Ну, а щодо одруження, поки не загадую, життя покаже. А зараз не можу дочекатися, щоб вона швидше приїхала в Україну.

Продовжуєш стежити за нашими кривдниками у Лізі Європи?

Чесно кажучи, тільки оглядово. Ну і я не така людина, що хочу, щоб вони далі все програли, раз виграли у нас. Вони дійсно грають у гарний, класний футбол. Навіть, можна сказати, хотів би, щоб вони обігнали в чемпіонаті Німеччини дортмундську «Боруссію».

Тренування у збірній поєднуються з ритмом тренувального процесу в «Металісті»?

Так, звичайно. Тут гарні умови для роботи, дуже якісні тренування. А тому участь у збірній зовсім не завадить мені гідно виступати і в «Металісті». 30 березня я вже прибуду в розташування клубу і буду готовий вийти на поле в будь-який момент і віддати всього себе рідному клубу.

Чим зараз в Конча-Заспі «вбиваєш» вільний час?

Практично тільки відпочинком. Чесно кажучи, втомлююся після дворазових тренувань. Ну хіба що трохи інтернет дивлюся. А так - лежу, відпочиваю, сплю.

Сусіди не заважають?

Та ні. Ми, харківські - Саша Романчук, Денис Олійник і я - всі втрьох розмістилися в одному номері, всі свої. Так що почуваюся в своїй тарілці. Зі своїми завжди є про що поговорити, чим поділитися. Так би мовити, домашня обстановка вийшла. Можна сказати - острівець «Металіста». І всі ми дуже хочемо взяти участь у матчі проти італійців. Я вірю в позитивний його результат для нашої збірної.

На знімку: Марко Девіч бореться за м’яч у матчі Ліги Європи між харківським Металістом та італійською Сампдорією.