Збірна України програла Швеції матч у Харкові (фоторепортаж)
Матч, що проходив на новому газоні стадіону «Металіст», не відзначався високою напругою. У першому таймі активнішими були шведи, у другому – українці. Гра заслуговувала нічиєї…
Збірна України програла у Харкові товариський матч збірній Швеції 0:1. Гра пройшла на стадіоні «Металіст».
Гол на доданих хвилинах другого тайму забив Хісен Тобіас. Після розрізної передачі швед легким рухом ноги прокинув м`яч над падаючим воротарем Андрієм Диканем.
Напередодні матчу менеджер збірної Швеції, колишній форвард Маркус Ольбак дав високу оцінку стану ігрового поля стадіону «Металіст», яке цього літа було реконструйоване за стандартами УЄФА в рамках підготовки до Євро-2012.
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