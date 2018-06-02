Збірна України програла Швеції матч у Харкові (фоторепортаж)

Збірна України програла Швеції матч у Харкові (фоторепортаж)

23:59, 10 серпня 2011
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Матч, що проходив на новому газоні стадіону «Металіст», не відзначався високою напругою. У першому таймі активнішими були шведи, у другому – українці. Гра заслуговувала нічиєї…

Збірна України програла у Харкові товариський матч збірній Швеції 0:1. Гра пройшла на стадіоні «Металіст».

Гол на доданих хвилинах другого тайму забив Хісен Тобіас. Після розрізної передачі швед легким рухом ноги прокинув м`яч над падаючим воротарем Андрієм Диканем.

УКРАЇНА ШВЕЦІЯ Харків фото Андрія КРАВЧЕНКА 100811

Напередодні матчу менеджер збірної Швеції, колишній форвард Маркус Ольбак дав високу оцінку стану ігрового поля стадіону «Металіст», яке цього літа було реконструйоване за стандартами УЄФА в рамках підготовки до Євро-2012.

 УКРАЇНА ШВЕЦІЯ Харків фото Андрія КРАВЧЕНКА 100811

УКРАЇНА ШВЕЦІЯ Харків фото Андрія КРАВЧЕНКА 100811

УКРАЇНА ШВЕЦІЯ Харків фото Андрія КРАВЧЕНКА 100811

УКРАЇНА ШВЕЦІЯ Харків фото Андрія КРАВЧЕНКА 100811

УКРАЇНА ШВЕЦІЯ Харків фото Андрія КРАВЧЕНКА 100811

УКРАЇНА ШВЕЦІЯ Харків фото Андрія КРАВЧЕНКА 100811

УКРАЇНА ШВЕЦІЯ Харків фото Андрія КРАВЧЕНКА 100811

УКРАЇНА ШВЕЦІЯ Харків фото Андрія КРАВЧЕНКА 100811

УКРАЇНА ШВЕЦІЯ Харків фото Андрія КРАВЧЕНКА 100811

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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