Збірна України програла Швеції матч у Харкові (фоторепортаж)

Збірна України програла у Харкові товариський матч збірній Швеції 0:1. Гра пройшла на стадіоні «Металіст».

Гол на доданих хвилинах другого тайму забив Хісен Тобіас. Після розрізної передачі швед легким рухом ноги прокинув м`яч над падаючим воротарем Андрієм Диканем.

Напередодні матчу менеджер збірної Швеції, колишній форвард Маркус Ольбак дав високу оцінку стану ігрового поля стадіону «Металіст», яке цього літа було реконструйоване за стандартами УЄФА в рамках підготовки до Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА