Кінець дружби Чи ”Дружбі” кінець? (фоторепортаж)

Історія самої "Дружби-78" наскільки яскрава, настільки й драматична. Було, як у трілері, буквально все. Виграші чемпіонатів України, приголомшливі перемоги у міжнародних турнірах, тріумфальні турне по країнах Європи, у Сполучених Штатах.. А також конфлікти, скандали, акції протесту, бійки зі стріляниною у стінах школи. Апогеєм стало те, як міліція виводила у наручниках буквально з хокейного майданчика на очах у дітей їхнього наставника і улюбленця Івана Правилова. Сюжет обійшов майже всі телеканали Харкова.

Сьогодні батьки вихованців клубу-школи «Дружба-78» оголосили, що змушені просити притулку своїм дітям у США.

Звернутися з таким листом, пишуть батьки, їх змусила кризова ситуацію, яка склалася навколо «Дружби-78» протягом останніх років. Батьки перераховують численні, як вони вважають, порушення з боку керівництва школи, зокрема, самовільне будівництво нецільових приміщень, необґрунтовані використання бюджетних коштів, гоніння і незаконне звільнення з роботи багаторічного керівника і головного тренера «Дружби-78» І. Правилова та кількох наставників, порушення проти них кримінальної справи.

Автори листа наголошують, що їхні звернення до керівників міста, зокрема, до мера Харкова Михайла Добкіна, з проханням допомогти покласти край конфліктам, залишилися без відповіді.

«Відсутність адекватної реакції з боку міських чиновників та правовий «беспредєл», - йдеться у листі, - змушує нас звернутися у Посольство Сполучених штатів Америки з проханням про надання притулку нашим дітям, які на даний час перебувають у США (м. Філадельфія) на міжнародному хокейному турнірі «One Hockey».

За словами батьків, «на даний час наші діти стоять перед вибором – стати добропорядними, що поважають державу, громадянами і патріотами своєї країни, чи перетворитися в людей «кримінальної системи» Сергія Брижі (директор ДЮСШОР –УНІАН) та Геннадія Кернеса (секретар Харківської міськради - УНІАН), які втілюють владу у нашому місті, а значить повернутися в країну, де особисті інтереси чиновників вище тих, чиї інтереси вони покликані захищати».

Директор школи С.Брижа вважає, що ситуація надумана. За його словами, діти мають у школі всі умови для навчання, тренувань та участі у змаганнях. І те, що тренери «Дружби-78» «звільнені за порушення дисципліни та знаходяться під слідством за фактами хуліганства, перебували на підписці про невиїзд, - сказав директор, - просто використовується в їхніх корисливих цілях».

«Це спосіб улаштувати своїх дітей, спосіб вирішити проблеми звільнених тренерів, а самих дітей використовують як заручників», - вважає С.Брижа.

Хокейний клуб-школа «Дружба-78» під керівництвом І.Правилова є неодноразовим чемпіоном України і переможцем багатьох міжнародних турнірів. Деякі вихованці «Дружби-78», зокрема, Дайнюс ЗУБРУС, виступають за різні клуби НХЛ у США і Канаді. Сьогодні три виховані "Дружби-78" включені до складу київського "Сокола" і захищатимуть його кольори у Чемпіонаті Росії.

Кілька років тому в спортивній Україні вибухнув конфлікт у зв’язку із забороною тодішньому капітану «Дружби-78» Єлизаветі Рябкіній та нападнику команди Вікторії Міколенко - як дівчатам - брати участь у чоловічих чемпіонатах України. Дівчата мріяли створити жіночу олімпійську збірну України. Звернення Л.Рябкіної до президента Леоніда Кучми не допомогло. Ліза з Вікою в числі 18 вихованців "Дружби-78" вже два роки як покинули Україну. Навчаються у приватних школах США і виступають за їхні команди.

Сьогодні ситуація складна. Тренерів при в`їзді в Україну можуть заарештувати правоохоронці. Невідомо, чи повернуться діти. Поки що вони за океаном б`ються на льодових майданчиках зі своїми ровесниками. Відстоюють спортивну честь України.

В.Кравченко.