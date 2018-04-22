«Суда всё нет…»

Засідання суду у справі побиття людей, яке сталося на мітингу 16 грудня 2006 року у Харкові по вул. Кочківській, 197, в черговий раз перенесене. Схоже, справджуються слова скептиків, які з самого початку припускали, що незабаром цю справу «замнуть» у зв’язку з причетністю до подій керівників міської влади, і сумнівалися, що винних взагалі буде покарано. Про неї вже мало пишуть. Не втрачає інтересу хіба що «Міський дозор» (http://www.dozor.in.ua).

Суд по Клочковской затягивается

Шестое заседание Дзержинского районного суда по делу о побоище на Клочковской, 197, 16 декабря прошлого года закончилось, так и не успев начаться. Следующее судебное заседание состоится только через два месяца. Тем временем, 13 боевиков выпущенных судьей Александром Шестаком на свободу под подписку о невыезде, продолжают гулять по улицам Харькова.

Пять предыдущих заседаний под руководством судьи Александра Шестака всегда заканчивались освобождением обвиняемых.

«На сегодня, один обвиняемый до сих пор находится в розыске», - говорит представитель интересов потерпевших Наталья Хорунжая. - «Тринадцать под подпиской о невыезде и один в следственном изоляторе».

На прошлом судебном заседании Наталья Хоружая подала ходатайство о проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы. Судья ходатайство удовлетворил и обязал следственный орган до 3 августа передать все медицинские документы потерпевших в суд. Однако, по словам Александра Шестака, в суд не поступила вся медицинская документация: «Ее попросту не успели всю собрать».

Из-за нехватки документов заседание суда было перенесено на 27 сентября.

К этому моменту следственный орган должен передать все истории болезней потерпевших суду для экспертизы. «В результате этой экспертизы может измениться степень повреждений потерпевших», - сказала Наталья Хорунжая.

Наталья Хорунжая утверждает, что 16 декабря по управлению здравоохранения прошел приказ не брать в больницы потерпевших с Клочковской, и поэтому скорые, которые забирали раненных с места побоища, отвозили их даже в районные больницы. «Я думаю, защита будет настаивать на том, что потерпевшие получили травмы, не связанные с 16 декабря», - сказала Наталья Хорунжая. Также она утверждает, что некоторые врачи в частной беседе с ней утверждали, что им угрожали увольнением, если они госпитализируют раненных с Клочковской.

В итоге дело затягивается, что на руку обвиняемым, которые продолжают разгуливать на свободе. Быть может судья Александр Шестак, искусственно создает ситуацию недополучения различных документов, чтобы дело так и не начало рассматриваться, по сути.

Виталий Рогоза.