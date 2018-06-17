Ліга Європи: Металіст в 1/4 фіналу (фоторепортаж)

Харківський Металіст у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи завдав поразки грецького Олімпіакоса з рахунком 2:1. Перемігши суперника за сумою двох зустрічей, клуб Олександра Ярославського вперше в своїй історії вийшов до 1/4 фіналу престижного турніру.

Матч у грецькому Піреї приковував увагу ще й тим, що Металіст залишився єдиним клубом з України, який продовжує ігри в єврокубках нинішнього сезоу – восени зі змагань вилетіли чинний чемпіон Шахтар, срібний призер першості Динамо, а також Дніпро, Ворскла і Карпати. Тож коментрарів і прогнозів не бракувало.

З огляду на результат першого матчу (0:1), завдання перед харків`янами стояло важке важке - потрібно було перемогти еллінів на їхньому полі. А греки, як писала преса, не програвали в останніх 10 матчах і востаннє пропускали гол 22 січня.

Загалом справдилися побоювання головного тренера Олімпіакоса Ернеста Вальверде, який напередодні зустрічі заявляв, що Металіст є класною командою, яка здатна завдати кинджального удару.

Картину повністю заплутали букмекери, які напророкували, що фаворитом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи вважається грецький клуб.

Події на футбольному полі в Піреї розвивалися карколомно. Пропустивши гол на 15-й хвилині, команда Мирона Маркевича протримала вболівальників у напрузі аж до 81-ї та 86-ї хвилин, коли забили Вільягра і Девіч (з нереалізованим на 78-й хвилині пенальті).

До 78-ї хвилини харків’яни програвали 0:1, і після незабитого пенальті, здавалося, мали розпрощатится з Лігою Європи…

Фото прес-служби ФК «Металіст»