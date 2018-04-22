30 вересня. Хроніка дня

Першим було «нічне» повідомлення з ЦВК про незаконність агітації Авакова та Блоку НУ-НС...

Центральна виборча комісія України визнала незаконною агітацію голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена Авакова та блоку «Наша Україна-Народна самооборона». Таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК. «За» проголосували 9 членів комісії, 6 утрималися.

Таким чином Центрвиборчком частково задовольнив скаргу представника Партії регіонів у комісії Владислава Забарського.

ЦВК також визнала незаконними дії блоку «Наша Україна-Народна самооборона» щодо використання агітації А.Авакова на свою користь.

Водночас ЦВК не задовольнила вимоги представника Партії регіонів щодо зняття зображення А.Авакова з біл-бордів, а також зняття телевізійних відеороликів з агітацією за його участі. Крім цього ЦВК відмовилася винести А.Авакову попередження за такі дії.

Також ЦВК на своєму засіданні перенесла розгляд заяви Блоку Юлії Тимошенко про винесення попередження кандидату в депутати від Партії регіонів, харків’янці Інні Боголсловській за розповсюдження недостовірної інформації щодо лідера БЮТ Юлії Тимошенко.

Засідання Центрвиборчкому мало розпочатися о 22 годині 29 вересня, однак розпочалося лише близько опівночі.

Аваков негайно відреагував і заявив, що оскаржить рішення ЦВК…

Рішення ЦВК про визнання незаконною агітацію голови Харківської облдержадміністрації А. Авакова і блоку політичних партій, який він представляє, сьогодні ж буде оскаржено в суді.

Як повідомляє сайт Харківської ОДА, про це А.Аваков заявив журналістам відразу після голосування на 57-й виборчій ділянці Київського району.

«ЦВК визнала незаконною агітацію, але не визнала незаконними білборди і рекламні ролики – мене декілька дивує подібне рішення», - сказав А.Аваков.

Губернатор висловив упевненість, що вибори відбудуться, навіть незважаючи на те, що вже зранку стають відомими факти порушення чинного законодавства на виборчих дільницях міста.

Відповідаючи на запитання журналістів про дії молодіжних груп однієї з політичних сил, А.Аваков сказав, що йому відомі факти переміщення людей на автобусах з партійною символікою, і цим фактам компетентними органами буде надана належна оцінка в рамках чинного законодавства України.

На майдані Свободи знаходиться близько 100 біло-синіх наметів…

В центрі Харкова на майдані Свободи – на всьому її просторі від пам’ятника Леніну до приміщення облдержадміністрації на вул. Сумській - на цей час перебуває близько 100 біло-синіх наметів.

Ці намети були встановлені для проведення агітаційної акції та концерту, які організувала Партія регіонів у п’ятницю, 28 вересня.

Сьогодні намети порожні, з них прибрано всю агітаційну літературу, заклеєна символіка, біля них немає агітаторів.

Представники Партії регіонів напередодні пояснювали журналістам, що намети залишили на випадок, якщо під час виборів будуть порушення, і в тому разі, коли виборчий штаб Партії регіонів встановить, що вибори сфальсифіковані, не виключено, що на площі розпочнеться акція протесту.

На прес-конференції в обласному штабі Партії регіонів, яка щойно завершилася, керівник міської організації ПР, перший заступник харківського міського голови Олександр Кривцов пояснив, що намети на майдані Свободи не демонтовані тому, що представники ПР планують там «святкувати перемогу».

У 174-му окрузі не відкрилося 9 дільниць…

Хоча ЦВК ухвалила рішення про створення спеціальних виборчих дільниць в окрузі №174

(Московський район), оглядачі повідомляють, що це рішення саботується.

Якість списків така, що про це не говорить хіба що ледачий…

Вона нижча, ніж на виборах 2006 р.

Якість списків виборців на дострокових парламентських виборах є значно нижчою, ніж у 2006 році.

Про це заявляють члени виборчих комісій виборчого округу №175.

«Якість списків дуже низька», - сказала член комісії дільниці № 159, – вона є значно нижчою, ніж на попередніх виборах».

Таку ж оцінку спискам дали представники комісій на кількох інших дільницях.

У свою чергу, співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявив журналістам, що списки виборців є чи найголовнішою проблемою нинішніх виборів.

На дільниці №159 округу №175 не змогли проголосувати майже сто 18-річних школярів…

На дільниці № 159 виборчого округу № 175 не змогли проголосувати близько 100 18-літніх юнаків і дівчат, які мали право і вперше у своєму житті хотіли взяти участь у виборах.

Про це спостерігав кореспондент УНІАН, голосуючи на своїй дільниці.

Виявилося, що їхні прізвища відсутні у списках виборців.

«Мені дуже шкода, адже я хотів проголосувати, це мої перші вибори», - сказав один з десятикласників школи, у приміщенні якої розміщені виборчі дільниці і триває голосування.

Як сказали працівники виборчкому, «їм також важко спостерігати це», але учні до певної міри винні й самі, і якби заздалегідь перевірили себе у списках, прикростей могло б і не бути.

Добкін зізнався, що таки лаявся, хоча "ролик змонтований"...

Міський голова Харкова Михайло Добкін заявив, що відеоролик, який дискредитує мера і в якому зафіксовані зйомки його передвиборного звернення до харків`ян, змонтований.

"Ми його знімали. Мій голос відповідає дійсності", - заявив мер.

"Дійсно, у закритому приміщенні я дозволив собі вжити нецензурні вислови. Але озвучка вирізана і підставлена. Кернес (секретар міськради Геннадій Кернес) не промовляв 90% того, що там є", - додав він.

Добкін також закликав подумати, що цинічніше: дозволити собі трохи "міцних висловів" у закритому приміщенні чи тиражувати ці вислови у відкритому інформаційному просторі, у тому числі по телебаченню.

Мер відзначив, що знає, хто оплачував розміщення цього ролика, додавши, що місце для розміщення компромату було заброньовано за два тижні і на розміщення витрачено близько 60 тисяч доларів.

У той же час він не назвав цих людей. Він має намір розібратися, яким чином ці люди могли одержати відповідні відеокадри і потім оприлюднить інформацію. Мер також додав, що позиватися з цього приводу не має наміру.

Також Добкін відзначив, що за його даними готується "ще один цікавий сюжет для поширення в Інтернеті".

Відеоролик про зйомки передвиборного звернення Добкіна лідирує в рейтингах найвідвідуваніших відеосюжетів на низці інтернет-ресурсів України і Росії.

У ньому нинішній секретар міськради Кернес керує зйомками і диктує Добкіну, як слід поводитися. У ролику звучить багато нецензурної лайки.