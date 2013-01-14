Життя Тимошенко в коридорі дається взнаки

Харків. 14 січня. УНІАН. Самопочуття екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка сьому добу продовжує акцію громадянської непокори та відмовляється повернутися до своєї палати у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, погіршилося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«Самопочуття погіршилося. Болі у спині збільшилися. Больовий синдром збільшився. Лікування не надається», - сказав С.Власенко.

За його словами, «знущання і тортури продовжуються».

С.Власенко зазначив, що Ю.Тимошенко весь час перебуває у коридорі. Зустрічі відбуваються у кімнаті для зустрічі із захисниками. За словами С.Власенка, у цій кімнаті встановлено тапчан, і під час зустрічей із адвокатами Ю.Тимошенко деколи сидить, деколи лежить.

Фото: byut.com.ua

Більше читайте тут: http://www.unian.ua/news/546784-jittya-u-koridori-vje-poznachilosya-na-zdorovji-timoshenko.html