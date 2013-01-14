Життя у коридорі вже позначилося на здоров'ї Тимошенко
16:26, 14 січня 2013Політика
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Самопочуття екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка сьому добу продовжує акцію громадянської непокори та відмовляється повернутися до своєї палати у ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, погіршилося.
Тимошенко весь час перебуває у коридорі / Фото: byut.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.
“Самопочуття погіршилося. Болі у спині збільшилися. Больовий синдром збільшився. Лікування не надається”, - сказав С.Власенко.
За його словами, “знущання і тортури продовжуються”.
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С.Власенко зазначив, що Ю.Тимошенко весь час перебуває у коридорі. Зустрічі відбуваються у кімнаті для зустрічі із захисниками. За словами С.Власенка, у цій кімнаті встановлено тапчан, і під час зустрічей із адвокатами Ю.Тимошенко деколи сидить, деколи лежить.
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