Життя у коридорі вже позначилося на здоров'ї Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

“Самопочуття погіршилося. Болі у спині збільшилися. Больовий синдром збільшився. Лікування не надається”, - сказав С.Власенко.

За його словами, “знущання і тортури продовжуються”.

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С.Власенко зазначив, що Ю.Тимошенко весь час перебуває у коридорі. Зустрічі відбуваються у кімнаті для зустрічі із захисниками. За словами С.Власенка, у цій кімнаті встановлено тапчан, і під час зустрічей із адвокатами Ю.Тимошенко деколи сидить, деколи лежить.