Косов: ХТЗ не боїться конкурентів

"Харьковский тракторный завод" – это бренд, который хорошо известен на территории всего бывшего Советского Союза и далеко за его пределами. За 76 лет работы в цехах "ХТЗ" было изготовлено около трех миллионов тракторов. О том, как предприятие развивается на современном этапе, какие планы и задачи ставит перед собой в будущем в интервью "Интерфаксу" рассказал генеральный директор ОАО "Харьковский тракторный завод имени Серго Орджоникидзе" Александр Косов.

- Александр Александрович, "Харьковский тракторный завод" – известный бренд на постсоветском пространстве и далеко за его пределами. Справедливо ли сегодня называть "ХТЗ" транснациональным предприятием?

- "Харьковский тракторный завод" – это не просто украинская компания или бывшая советская компания. Это предприятие, которое имеет право называться транснациональным. Рынок поставки техники "ХТЗ" в советский период был очень широк и охватывал почти весь земной шар. Предприятие поставляло машины в Северную Америку, в Африку, в азиатские страны, не говоря уже о республиках Советского Союза. Сегодня, перед нами стоит задача вернуть "ХТЗ" эти позиции. И чтобы этого достичь, нельзя ограничиваться работой только на украинском рынке или на рынке СНГ. Если бы мы пошли по этому пути, это означало бы потерю уровня, который был у "ХТЗ" во времена Советского Союза.

- За минувшие десятилетия у "Харьковского тракторного завода" сложилась обширная клиентская база. Удалось ли ее сохранить?

- Три миллиона тракторов, выпущенных за 76 лет – это цифра. Раньше завод выпускал порядка 50-60 тысяч тракторов в год.

Сегодня мы возобновляем деловые контакты с нашими бывшими потребителями во многих странах. Могу уверенно сказать, что память о "ХТЗ" сохранилась. Но сохранилась она по тем машинам, которые были разработаны и выведены на рынок 30 – 40 лет назад. К сожалению, распад Советского Союза пришелся на тот момент, когда на предприятии прекратились разработки новой техники, изменилось отношение к потребителю. Сегодня мы в корне меняем этот подход.

- Каким образом?

- Мы меняем подход, исходя из двух направлений работы. В первую очередь, это направление, связанное с удовлетворением нужд наших клиентов по техническим возможностям машин: по способности к агрегатированию с навесными орудиями. Ведь правильно подобранная схема навесных устройств позволяет правильно агрегатироваться с максимальным количеством навесного оборудования. Плюс улучшение качества рабочего места. Это тоже наша цель, потому что мы все прекрасно понимаем, что работник, который трудится в поле, находится на одном месте по 12-14 часов. И те условия, которые мы ему создаем во время работы на тракторе - это очень серьезный критерий оценки нашей техники.

На знімку: ХТЗ бере участь у виставці "Золота осінь" у Москві

- Второе направление, которое мы позиционируем как одно из перспективных – это сервис. Гарантийное обслуживание техники – непременное для любого производителя условие для того, чтобы добиться успеха на конкурентном рынке. Как налажена эта работа у "ХТЗ"?

- Мы планируем увеличить гарантийный период для наших машин. Сегодня этот срок составляет один год. Мы считаем, что этого мало. Для того, чтобы увеличить срок гарантийного обслуживания, в настоящий момент мы проводим ряд технических и организационных работ. В Украине с 1 октября мы начали реализацию гарантийной программы: "12 часов – трактор в поле".

- Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этой программе.

- Трактор любой марки рано или поздно ломается. Это жизнь. Мы хорошо понимаем, что люди приобретают наши машины для того, чтобы с помощью этой техники зарабатывать деньги. И каждый час простоя машины без работы – это потерянные деньги для клиента. Поэтому нами организована сервисная служба, которая в круглосуточном режиме через 12 часов после получения обращения, должна запустить трактор в поле. У нас есть специальные гарантийные машины, которые оборудованы всем необходимым, для того чтобы иметь возможность развернуть работы в любом месте. Они способны организовать работу и выполнить ремонт в поле в любое время суток. Задача гарантийной службы "ХТЗ" состоит именно в том, чтобы каждый клиент через 12 часов после обращения в любой точке страны, получил полноценный гарантийный сервис. На сегодняшний день у нас в Украине работает две специализированные машины, которые дислоцируются в Харькове и Виннице.

С нового года мы собираемся запустить аналогичную гарантийную программу в России. Это будет крайне трудно. На территории России мы планируем организовать 24-часовой гарантийный сервис. Сейчас ведется проработка по определению количества гарантийных станций и мест их расположения. Я надеюсь, что нам удастся это сделать, и наши потребители, клиенты и партнеры останутся довольны.

- Занимаетесь ли Вы текущим обслуживанием своих машин?

- На наш взгляд, текущий ремонт, то есть сервисное обслуживание машин, должен выполнять дилер и получать за это деньги. Завод на эти деньги ни в коем случае не претендует. Мы лишь ратуем за то, что сервисное обслуживание нашей техники в гарантийный и постгарантийный периоды выполняли разные организации. На сегодняшний день у нас разработаны стандарты по сервисному обслуживанию, и мы собираемся сертифицировать наших дилеров.

На знімку: комунальний трактор ХТЗ-3510

- Мировые лидеры машиностроительной отрасли, а "Харьковский тракторный завод" можно отнести к таковым, строят планы развития на 5, 10, а порой и 15 лет вперед. Какие цели ставит перед собой предприятие в обозримом будущем?

- Современный этап развития завода характеризуется, прежде всего, новым подходом к планированию. Недавно мы закончили работу над продуктовым рядом "ХТЗ" до 2016 года с детальной разбивкой по трехлетним периодам. Это необходимо для понимания того, что мы будем производить, продавать, представлять на рынке.

- Какие новые модели руководство "ХТЗ" намерено запустить в серию в ближайшие год-два?

- В ближайшие два года мы планируем закрыть в мощностном ряду машины в 170, 190, 220 лошадиных сил. Это позволит использовать нашу агротехнику при сложных работах. Мощная техника дает возможность применять многоузловые агрегаты, которые за один проход выполняют несколько агротехнологий. Кроме того, мы закончим работу по производству уже в усовершенствованном виде 160-й серии. Не сомневаюсь, что за этой техникой будущее "ХТЗ": машина имеет классическую компоновку, она способна выполнять как пахотные, так и пропашные работы.

- Какие машины, выпускаемые "ХТЗ", сегодня пользуются наибольшим спросом у потребителя?

- В силу менталитета, в силу привычки клиента сегодня пользуются спросом трактора с ломающейся рамой 150-й серии, которые называются "старичок". Эти машины давно известны и в настоящий момент им на смену приходит 170-я серия.

На знімку: трактор ХТЗ-17021

160-я серия тоже вызывает интерес у покупателя. Машина уже сегодня находит своего клиента. К нам на завод поступает все больше обращений от людей, которые хотят иметь эту технику. Мы приветствуем это, и делаем все, чтобы максимально закрыть весь сегодняшний спрос.

- Насколько в настоящее время развита дилерская сеть завода, какими государствами она представлена?

- Сегодня структура продаж "ХТЗ" складывается из следующих составляющих частей. Первая – Украина. Вторая – Российская Федерация, которая сегментирована на три географических пояса: Москва, Ростов-на-Дону, Казань. Третья – Средняя Азия: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Четвертая – так называемое дальнее зарубежье. На сегодняшний день в этот сегмент входят страны Балтии и страны Африки.

- Какие рынки еще предстоит освоить?

- Мы планируем выделить в России еще один сегмент – географический пояс Новосибирск. Что касается зарубежных стран, то в настоящий момент мы ведем переговоры с Аргентиной и Египтом. На наш взгляд, перспективно развивать сотрудничество со странами африканского континента. Как я уже говорил, "ХТЗ" – транснациональная компания. Мы намерены и дальше развиваться в этом направлении.

В 2008 году перед нами стоит задача построить конкурентоспособную дилерскую сеть в СНГ. В следующем году мы также планируем выти на рынок Восточной Европы. Для того, чтобы пробиться на европейский рынок, наша техника должна соответствовать стандартам этих стран. Сейчас, например, мы устанавливаем на некоторые тракторы "ХТЗ" двигатели итальянской фирмы "Ламборджини". У нас уже сертифицированы маленькие тракторы "ХТЗ". На них установлены двигатели "Орава" по лицензии немецкой компании "Дойц".

- Какое место сегодня занимает "ХТЗ" на рынке производителей тракторов?

Мы не боимся своих конкурентов. Мы четко их видим, общаемся с ними. Сегодня существует очень много предложений различных компаний на рынке тракторов. Среди них есть тракторы, которые по некоторым параметрам лучше, чем тракторы "ХТЗ". Может быть по каким-то параметрам, связанным с производительностью, с широтой гаммы устройств агрегатирования. Да, это есть. Но мы все-таки боремся за то, чтобы наши тракторы были выгодны потребителю. Мы стараемся быть на высоте именно по комплексной оценке.

Наша позиция на рынке не топовая. Существует топовый уровень машин. Но у этой техники, как правило, ценовой диапазон крайне высок. Это совершенно очевидно, потому что тот уровень технологий, который применяется в топовых машинах, требует больших капиталовложений. Цена такой техники запредельная. В свою очередь мы понимаем, что на сегодняшний день есть ряд технических решений, без которых нельзя обойтись. Но есть и такие новшества, которые широко не востребованы потребителем. Мы стараемся балансировать на этой грани.

- Чем "ХТЗ" может гордиться сегодня?

- Наши машины были признаны. "ХТЗ" получил премию "Лучший товар 2007 года" в Украине. Мы гордимся этим. Я уверен, что потребители оценят наши машины по достоинству. Только от потребителей мы, наверное, не получим никаких призов или медалей, но они будут голосовать за нашу технику рублями, сомами, тенге, долларами и другими валютами.

- Александр Александрович, с 12 по 16 октября в Москве на территории Всероссийского выставочного центра проходит 9-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень – 2007", в которой принимает участие и делегация "ХТЗ". Каких результатов Вы ожидаете от выставки?

- Наша делегация в очередной раз приехала в Москву на выставку "Золотая осень" для того, чтобы продемонстрировать, что "ХТЗ" – это развивающаяся компания. Наша основная задача – представить новую технику для того, чтобы в прямом общении с потребителем проверить себя, определить с какой точностью были выполнены наши маркетинговые исследования. Вторая задача – общение в рамках круглого стола с дилерами. К сожалению, не всегда во время работы в течение года удается общаться с нашими представителями, что называется "накоротке". Выставка позволяет выявить существующие проблемы и оперативно их решить. Еще один важный момент: хотим посмотреть на работу конкурентов.