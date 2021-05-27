Рух низкою магістралей в центрі міста практично заблоковано.

У центрі Києва в четвер утворилися затори на дорогах через численні ДТП і дощову погоду.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Тягучки утворилися на проспектах Перемоги (в районі однойменної площі), Повітрофлотському, вулицях Грушевського, Михайлівській, Ярославів Вал, Володимирській, Хмельницького, Хрещатик, Набережно-Хрещатицькій, Саксаганського, Гончара, Гетьмана, бульварах Тараса Шевченка, Дружби народів і Лесі Українки, Набережному шосе.

Затори можна спостерігати й на столичному Подолі.

Перекрито частину вулиці Антоновича біля станції метро "Либідська" - там прорвало трубу, через що утворився значний провал дорожнього покриття. У зазначеному районі вже сталися збої в русі громадського транспорту.

На мостах через Дніпро проблем з рухом не спостерігається в обох напрямках. Також значних заторів немає і на Лівому березі.

У ДСНС з посиланням на синоптиків вже попередили, що в Україні сьогодні і завтра очікується погіршення погодних умов. У Київській області та Києві на завтра прогнозують грози, вдень місцями по області град та шквали 15-20 м/с.

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Автор: Юрій Годован