Пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм був введений в експлуатацію в 1987 році.

Дороги Києва продовжують страждати від аварій у тепломережах. Вранці, 27 травня, прорив трубопроводу спричинив підтоплення частини вулиці Антоновича.

Очевидці виклали кілька роликів у соцмережі.

Уточнюється, що трубу прорвало неподалік метро «Либідська». Як свідчать фото, через аварію затопило весь автошлях, постраждало навіть асфальтне покриття – на місці прориву утворилась кількаметрова глибока яма.

Прес-служба КМДА повідомляє, що у зв’язку з інцидентом по вулиці Антоновича поблизу станції метро «Либідська» рух перекрито. Комунальникам вдалося локалізувати витік води, наразі фахівці приступили до ремонтних робіт.

Пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм був введений в експлуатацію в 1987 році.

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Автор: Яна Ставська