Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів.

У столиці сьогодні вночі на об'єктах метро СБУ проведе антитерористичні навчання.

Про це у Facebook повідомляє комунальне підприємство "Київський метрополітен".

"В ніч з 27 на 28 травня 2021 року Координаційна група Антитерористичного центру при ГУ Служби безпеки України у м. Києві та Київській області за організаційної підтримки Штабу АТЦ СБУ проведе у столиці планові антитерористичні навчання", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що тренування пройдуть у нічний час у Шевченківському районі на кількох об’єктах Київського метрополітену за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

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Також просять громадян дотримуватися правил особистої безпеки та у випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номером "гарячої лінії" ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (044) 253-06-71 або телефонувати на лінію 102.

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Автор: Надя Пришляк